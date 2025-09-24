Я нашел ошибку
В Самарской области Движение объединяет уже более 300 000 участников – молодёжи, наставников и родителей.
В регионе прошло заседание координационного совета - обсудили промежуточные итоги работы Движения Первых
Порядка 400 жителей села Ореховка будут получать медицинскую помощь в современных условиях

24 сентября 2025 11:59
131
На данный момент завершены ремонтные работы в офисе врача общей практики села Ореховка Алексеевского района. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

ОВОП в Ореховке обслуживает порядка 400 местных жителей. Теперь они будут получать первичную и неотложную медицинскую помощь, проходить профилактические обследования в современных условиях.

«Капитальный ремонт объектов первичного звена здравоохранения имеет важное значение для обеспечения доступности медицинской помощи в сельских территориях. В офисе врача общей практики проведен капитальный ремонт кровли, внутренних помещений и инженерных сетей», - рассказал главный врач Нефтегорской центральной районной больницы им. Н.И. Звягинцева Владимир Черкасов.

Кроме того, недавно завершен капитальный ремонт офисов врачей общей практики Нефтегорской ЦРБ в селах Дмитриевка, Богдановка и Зуевка Нефтегорского района, а также Герасимовки Алексеевского района.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

 

 

