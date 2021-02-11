Почти 6000 жителей региона прошли обследование в центре амбулаторной онкологической помощи за год 

174

За год работы первого в регионе центра амбулаторной онкологической помощи, открытого на базе Самарской городской клинической больницы №8 в рамках нацпроекта «Здравоохранение», обследование прошли почти 6000 человек.

Борьба с онкологическими заболеваниями — одна из ключевых задач национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. И главное в этом – ранняя диагностика и своевременное лечение.

В развитии системы здравоохранения, усилении профилактической работы и раннего выявления заболеваний, обновлении материально-технической базы лечебных учреждений, оснащении их новым современным оборудованием, в том числе стратегия лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Всего в Самарской области по нацпроекту «Здравоохранение» уже открыли 4 центра амбулаторной онкологической помощи – в Самарской городской больнице №8, Самарской городской больнице №4, Тольяттинской поликлинике №3 и на базе Сызранской ЦГБ.

Так, в больнице № 8 установили современное оборудование экспертного класса – аппараты УЗИ с высокой разрешающей способностью, цифровой маммограф, оборудование для фиброгастродуоденоскопии и фиброколоноскопии. Обследования проводят опытные врачи – онкологи, эндоскописты, рентгенолог, врачи УЗИ.

«Почти 200 пациентов по результатам обследования направлены на лечение в Самарский областной клинический онкологический диспансер, - рассказала заместитель главного врача городской больницы № 8 по лечебной работе Марина Цветкова. – Если выявить онкологию на ранней стадии, она поддается лечению, поэтому для этих пациентов качественная диагностика стала шансом продлить жизнь. Неслучайно за минувший год в нашей поликлинике число запущенных случаев при выявлении онкологических заболеваний уменьшилось, и снизилась смертность от онкологии».

На обследование в центр онкопомощи направить может не только онколог, но и любой врач из поликлиники. Диагностика занимает не более 7 дней. Такие центры помогают снизить нагрузку на онкологический диспансер и выявить онкологическое заболевание как можно раньше.

«Открытие подобных центров – это, в первую очередь, концентрация оборудования высокого уровня, благодаря которому мы сможем выявлять онкологию на ранних стадиях. Это залог излечения, а значит и продления жизни пациентов, – подчеркнул главный врач Самарского областного онкологического диспансера, главный онколог Самарской области Андрей Орлов. – Все оборудование замкнуто в единую информационную сеть, что позволяет специалистам онкоцентра при необходимости проконсультировать врачей амбулаторного центра во время постановки диагноза. И это дает возможность проходить повышение квалификации медикам на месте».

Всего в Самарской области к 2024 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» планируют открыть 12 центров амбулаторной онкологической помощи. К концу этого года еще два центра появятся в Советском и Красноглинском районах областной столицы, передает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба облправительства