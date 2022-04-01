Почти 4500 бронхоскопий проведено в  Самарском областном онкодиспансере за год

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Современные видеобронхоскопы, полученные по национальному проекту «Здравоохранение», позволяют онкологам выявлять рак легких на ранних стадиях. В 2021 году в Самарском областном клиническом онкологическом диспансере с помощью этого оборудования было проведено 4496 исследований дыхательных путей – бронхоскопий.

В рамках нацпроекта медицинские учреждения Самарской области регулярно дооснащаются новым диагностическим оборудованием. В Самарском областном клиническом онкологическом диспансере с 2019 года было введено в эксплуатацию более 150 единиц оборудования, среди которого, в том числе, новые бронхоскопы для эндоскопического отделения онкологического диспансера.

Бронхоскопия – современное диагностическое исследование дыхательных путей с помощью специального оптического прибора – бронхоскопа. В 2020 году в эндоскопическом отделении онкодиспансера было проведено 3258 бронхоскопий, в 2021 году число исследований увеличилось до 4496. Высокоточные видеобронхоскопы, которые поступили в отделение по нацпроекту, позволяют выявить рак легкого — злокачественное новообразование, которое развивается из желез и слизистой оболочки легочной ткани и бронхов. Первые симптомы рака легкого не имеют прямой связи с дыхательной системой, поэтому зачастую люди либо не обращают внимания на ранние признаки заболевания, либо списывают их на общее недомогание. В 2020 году в Самарской области было впервые выявлено 1138 случаев рака данной локализации, в 2021 году эта цифра увеличилась до 1293.

Главным методом профилактики и ранней диагностики заболеваний легких является регулярное прохождение флюорографии. Эта процедура входит в перечень бесплатных ежегодных диспансерных обследований в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС. Если по результатам флюорографии у пациента выявляются показания к дообследованию, он направляется для консультации к онкологу, а затем для проведения уточняющей бронхоскопии в центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) либо в эндоскопическое отделение онкологического диспансера.

«Если пациент вовремя проходит флюорографию, дообследуется по показаниям в ЦАОП или Самарском областном онкодиспансере, то вероятность обнаружить онкологическое заболевание на ранней стадии и вылечиться — максимальная. Обновление материально — технической базы, которое проходит с 2019 года в рамках национального проекта «Здравоохранение», нам в этом, безусловно, помогает. Повышается не только количество проводимых исследований, но и их качество, что дает возможность оперативно начать лечение», — отметил главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера, д.м.н. Андрей Орлов.

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