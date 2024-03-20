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Почти 3000 пациентов получили помощь в новом инфекционном корпусе Сызрани

20 марта 2024 19:25
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Здесь проходят лечение пациенты с инфекционными заболеваниями всего Правобережья Волги.

Пациенты с инфекционными заболеваниями всего Правобережья Волги проходят лечение в современном инфекционным корпусе. Инфраструктура инфекционной службы была обновлена в период пандемии благодаря поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

В инфекционном стационаре Сызрани проходят лечение дети и взрослые. Всего развернуто 50 коек, а также 2 реанимационные койки для тяжелых пациентов.

«Наши подразделения оснащены всем необходимым оборудованием. Это рентгенологическое, ультразвуковое, функциональное, физиотерапевтическое и другая медтехника. Также работает лаборатория, выполняем бактериологические исследования и ПЦР — диагностику», - рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням г.о. Сызрань, заведующая инфекционным отделением Сызранской центральной городской и районной больницы Татьяна Павлова.

Боксированные палаты позволяют разделять пациентов с разными инфекциями, каждая из них оснащена медицинским кислородом. В месяц в отделении проходят лечение более 200 пациентов.

Как отмечают специалисты, в весенний сезон чаще всего в подразделении оказывается помощь пациентам с острыми вирусными и кишечными заболеваниями.

«Абсолютным лидером в теплый период времени у взрослых и детей являются кишечные инфекции. Такая погода способствует созданию благоприятных условий для сохранения и размножения возбудителей кишечных инфекций в окружающей среде, пищевых продуктах, воде, предметах домашнего обихода. Изоляция является наиболее эффективным способом, позволяющим остановить распространение болезни от пациента к пациенту. Профилактика кишечных инфекций включает термическую обработку пищевых продуктов, соблюдение личной гигиены, бытовой чистоплотности и культуры» - отметила Татьяна Павлова.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Сызрань

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