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Почти 168 000 человек в регионе прошли диспансеризацию по месту работы

23 января 2025 18:46
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По поручению Вячеслава Федорищева в этом году объемы диспансеризации и профилактических медосмотров на предприятиях будут увеличены.

️С 2023 года Самарская область реализует возможность проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров по месту работы граждан. С начала 2024 года благодаря активности и социальной ответственности руководителей отдельных предприятий почти 168 тысяч сотрудников уже проверили здоровье по месту работы.

«Диспансеризация направлена на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения и факторов риска их развития, - отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа Юрий Мальшин. - Есть категории населения, которые на протяжении нескольких лет не проходят профилактические обследования, и большинство из них трудоспособного возраста. Наша задача путем информационного и организационного взаимодействия медицинских организаций и предприятий повысить доступность профилактических мероприятий, цель которых - увеличение продолжительности жизни и сбережение здоровья жителей. И мы уже видим результаты: существенно снизилась доля трудоспособных граждан в возрасте 40-64 лет, не проходивших диспансеризацию более 2-х лет: с 55,7% в 2023 году до 26,2%% в 2024 году».

Результаты работы:
- заключены соглашения о прохождении диспансеризации по месту работы/учебы гражданина с 2553 предприятиями/организациями
- почти 168 000 человек прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры по месту работы
- предприятиям рекомендуется совмещение проведения периодического медицинского осмотра работников и диспансеризации или ежегодного профилактического медицинского осмотра
- проводятся мероприятия по повышению качества профилактических мероприятий
- Областной центр профпатологии, который располагается на функциональной базе Самарской городской больницы № 5, контролирует и координирует проведение периодических осмотров
- для организации диспансеризации своих сотрудников по месту работу или в ближайшей к предприятию поликлинике работодатели могут обратиться к администрации медучреждения для взаимодействия.

«Развитие корпоративных программ общественного здоровья, взаимодействие с работодателями региона - важнейший приоритет деятельности медицинских учреждений и министерства здравоохранения Самарской области. Особенно важно, когда в эту работу вливаются настоящие индустриальные флагманы региона. Сейчас областной центр общественного здоровья подписал соглашение о разработке корпоративной программы здоровья с ООО «Газпром трансгаз Самара», - рассказал главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец.

Работа по повышению доступности профилактических мероприятий продолжается, в том числе в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». По поручению Вячеслава Федорищева в этом году объемы диспансеризации и профилактических медосмотров на предприятиях будут увеличены.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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