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По словам эксперта, во время каждого приема пищи необходимо потреблять 25-35 граммов белка.

17 марта 2022 09:19
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По словам эксперта, во время каждого приема пищи необходимо потреблять 25-35 граммов белка.

Диетолог Лорен Харрис-Пинкус рекомендует завтракать греческим йогуртом для сохранения мышечной массы. Об этом сообщает издание Eat This, Not That! (ETNT).

По словам эксперта, во время каждого приема пищи необходимо потреблять 25-35 граммов белка. В противном случае есть риск лишиться мышечной массы, особенно с возрастом. «Мы теряем от трех до восьми процентов мышечной массы за каждые десять лет после достижения 30-летнего возраста, поэтому очень важно поддерживать ее и за счет диеты, и за счет физической активности», — объясняет Харрис-Пинкус.

По утрам для этого идеально подходит завтрак на основе греческого йогурта, считает диетолог. На одну 150-миллилитровую порцию йогурта приходится 16 граммов белка, а недостающий белок и питательные вещества Харрис-Пинкус предложила добавить самостоятельно. Например, йогурт с ягодами и миндалем, по ее словам, содержит и молочный, и растительный белок. Кроме того, в нем есть клетчатка, антиоксиданты, здоровые жиры, кальций, витамин D и магний, пишет Лента.

Фото: pixabay.com

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