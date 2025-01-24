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По итогам прошлого года более 2,2 млн жителей Самарской области прошли диспансеризацию

24 января 2025 17:48
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Диспансеризация помогает выявлять и корректировать риски болезней сердца и сосудов.

По итогам прошлого года более 2,2 млн жителей Самарской области прошли диспансеризацию, среди которых свыше 1,5 млн в возрасте 18 лет и старше. В результате обследований у 43 594 человек впервые выявлены болезни системы кровообращения - артериальная гипертензия, ишемические болезни сердца и цереброваскулярные болезни.

С 2023 года около 70% обследованных граждан имели один или несколько факторов риска, способствующих развитию сердечно - сосудистых заболеваний. В процессе диспансеризации врачи рекомендуют обращать особое внимание на два показателя, от которых напрямую зависит здоровье сердечно-сосудистой системы: это повышенные цифры артериального давления и зафиксированный старт развития атеросклероза.

 «Измерение артериального давления - самое простое и показательное исследование. Если раньше граница между допустимым и повышенным уровнями артериального давления находилась на отметке 140, то с 2024 года Всемирной организацией кардиологов установлена цифра не менее 130 и даже 125 миллиметров ртутного столба. Все, что выше, считается предгипертонией или гипертонией. Атеросклероз - еще одно потенциально опасное состояние. С возрастом липидные бляшки растут и грубеют, впоследствии могут приводить к инфаркту и инсульту. Поэтому всем важно контролировать уровень холестерина и по назначениям врача принимать лекарственные препараты», - рассказала главный кардиолог Самары, заведующий кардиологическим отделением № 23 Самарской городской клинической больницы имени Н. И. Пирогова Мария Скуратова.

На первом этапе диспансеризации проводятся исследование крови на уровень глюкозы и холестерина, электрокардиография в покое и измерение артериального давления. Кроме того, врач проводит анкетирование, осмотр и определяет суммарный сердечно-сосудистый риск в зависимости от возраста пациента. При выявлении показаний врач назначает также другие обследования, позволяющие выявить заболевания сердечно-сосудистой системы.

К факторам риска развития сердечно-сосудистых заболеваний относятся:

 повышенное содержание холестерина в крови
 повышенное артериальное давление
 низкая физическая активность
 несбалансированное питание с повышенным количеством жиров и углеводов в рационе
 избыточная масса тела
 курение и стрессы.

Напомним, профилактические медицинские осмотры проводятся ежегодно. Диспансеризация граждан проводится 1 раз в три года от 18 до 39 лет, а в возрасте 40 лет и старше — ежегодно.

Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
Диспансеризация помогает выявлять и корректировать риски болезней сердца и сосудов.
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