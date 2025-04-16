Платформу Health Check-Up апробируют в государственной клинике Мордовии

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В Мордовии стартовала пилотная апробация платформы Health Check-Up, разработанной специалистами Института инновационного развития Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (ИИР СамГМУ). В проекте участвуют два фельдшерско-акушерских пункта, курируемых Республиканской клинической больницей №5.

Решение о запуске пилотного проекта по внедрению платформы Health Check-Up в учреждения здравоохранения Мордовии было принято по итогам визита главы Республики Мордовия Артёма Здунова и министра здравоохранения Республики Мордовия Олега Маркина в Институт инновационного развития СамГМУ в марте. Еще в ходе визита глава республики подчеркнул важность наполнения телемедицинского кейса ИИР СамГМУ и его использования в ФАПах.

На протяжении трех месяцев ФАПы-участники пилотной апробации будут активно использовать автоматизированную платформу, позволяющую проводить дистанционный мониторинг физиологических показателей жителей. Сотрудник ФАПа имеет доступ ко всем результатам инструментальных исследований пациентов и может запросить дистанционную консультацию, в том числе, в экстренном порядке, у специалистов районной больницы. Обработкой и анализом данных займутся врачи Республиканской клинической больницы №5.

Внедрение платформы Health Check-Up в работу РКБ №5 здесь было встречено с энтузиазмом. Чтобы они могли работать с телемедицинскими кейсами, сотрудники ИИР СамГМУ предварительно провели для них необходимое обучение.

Платформа Health Check-Up открывает новые возможности для улучшения качества медицинского обслуживания, в том числе в удаленных районах, и эффективно способствует развитию телемедицины. Разработка СамГМУ также активно используется в реализации федерального проекта «Персональные медицинские помощники» (ПМП). За все время проведения проекта с помощью Health Check-Up было охвачено более 7 тысяч человек. Помимо медучреждений Самарской области в проекте внедрения Системы дистанционного наблюдения СИС ДН Health Check-Up участвуют клиники Республики Татарстан и Магаданской области.