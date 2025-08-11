Педиатр напомнила об основных прививках для будущих школьников

129

Начало обучения в школе — важный этап в жизни ребенка и его семьи. В этот период значительно расширяется круг общения, что ведет к увеличению риска контакта с различными инфекциями. Именно поэтому своевременная вакцинация — надежная защита здоровья школьника. О том, какие прививки желательно сделать ребенку до начала его обучения в школе, рассказала «Известиям» 11 августа педиатр сети многопрофильных медицинских клиник «К+31» Наталья Плинатус.

«Скоро 1 сентября, и многие дети впервые пойдут в школу. В школьном коллективе риск распространения инфекций значительно возрастает, из-за тесного контакта. Именно поэтому крайне важно вовремя пройти вакцинацию. Прививки — это как тренировка иммунитета перед реальной угрозой. Организм привитого ребенка распознает болезнь и легко справляется с ней, без симптомов и осложнений», — сказала врач.



По ее словам, перед поступлением в школу родителям необходимо проверить, все ли обязательные прививки сделаны их ребенку.

«К 6–7 годам ребенку нужны ревакцинация от коклюша, дифтерии и столбняка, а также повторная прививка от кори, паротита и краснухи (КПК). В этом же возрасте завершается ревакцинация от полиомиелита», — пояснила специалист.

Также врач отметила, что может потребоваться ревакцинация БЦЖ, если проба Манту или диаскинтест покажут необходимость.

«Не стоит забывать и о пневмококковой инфекции — количество доз зависит от возраста начала вакцинации. Если курс гепатита В не завершен, его важно доделать», — добавила педиатр.

Кроме того, хотя прививка от менингококковой инфекции не входит в национальный календарь, ее рекомендуют перед школой, особенно в период вспышек. Также, если ребенок не болел ветрянкой, стоит сделать вакцинацию «Варилрикс» (две дозы).

«Прививки делают по графику, но, если что-то пропущено, можно наверстать. Лучше уточнить у педиатра и свериться с календарем вакцинации», — подытожила Плинатус.