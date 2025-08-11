Я нашел ошибку
Подготовка к зиме: в Самаре прокуратура предостерегла управляющие компании
В Самаре на выборах в городскую думу зарегистрировано 185 кандидатов
Аэропорт Курумоч временно закрыт ради безопасности
В России в июле большинство социально значимых продуктов подешевело на 3,7%
В Самарской области завершилась Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка»
Без прав влетел в столб: в Самаре в ДТП пострадали водитель и пассажиры
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
Более 10 000 тольяттинцев и гостей из десятков городов России посетили мультиспортивный фестиваль Bombbar Fest,
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
15000 человек стали гостями Дня физкультурника в Самаре
Вячеслав Федорищев открыл первый Кубок губернатора Самарской области по хоккею
Педиатр напомнила об основных прививках для будущих школьников

11 августа 2025 12:20
129
Начало обучения в школе — важный этап в жизни ребенка и его семьи. В этот период значительно расширяется круг общения, что ведет к увеличению риска контакта с различными инфекциями. Именно поэтому своевременная вакцинация — надежная защита здоровья школьника. О том, какие прививки желательно сделать ребенку до начала его обучения в школе, рассказала «Известиям» 11 августа педиатр сети многопрофильных медицинских клиник «К+31» Наталья Плинатус.

«Скоро 1 сентября, и многие дети впервые пойдут в школу. В школьном коллективе риск распространения инфекций значительно возрастает, из-за тесного контакта. Именно поэтому крайне важно вовремя пройти вакцинацию. Прививки — это как тренировка иммунитета перед реальной угрозой. Организм привитого ребенка распознает болезнь и легко справляется с ней, без симптомов и осложнений», — сказала врач.

По ее словам, перед поступлением в школу родителям необходимо проверить, все ли обязательные прививки сделаны их ребенку.

«К 6–7 годам ребенку нужны ревакцинация от коклюша, дифтерии и столбняка, а также повторная прививка от кори, паротита и краснухи (КПК). В этом же возрасте завершается ревакцинация от полиомиелита», — пояснила специалист.

Также врач отметила, что может потребоваться ревакцинация БЦЖ, если проба Манту или диаскинтест покажут необходимость.

«Не стоит забывать и о пневмококковой инфекции — количество доз зависит от возраста начала вакцинации. Если курс гепатита В не завершен, его важно доделать», — добавила педиатр.

Кроме того, хотя прививка от менингококковой инфекции не входит в национальный календарь, ее рекомендуют перед школой, особенно в период вспышек. Также, если ребенок не болел ветрянкой, стоит сделать вакцинацию «Варилрикс» (две дозы).

«Прививки делают по графику, но, если что-то пропущено, можно наверстать. Лучше уточнить у педиатра и свериться с календарем вакцинации», — подытожила Плинатус.

Здравоохранение
11 августа 2025  12:20
129
Техническая готовность объекта на данный момент - 60%.
9 августа 2025  15:32
Андрей Орлов проконтролировал качество ремонтных работ поликлинического отделения №3 в посёлке Мирный
928
В перинатальном центре Новокуйбышевска прошел мастер-класс для будущих мам.
8 августа 2025  16:57
В Новокуйбышевске будущим мамам и рассказали о правилах грудного вскармливания
685
В посёлке Сокский и селе Мордово-Аделяково завершены ремонтные работы в офисах врачей общей практики.
8 августа 2025  15:55
В Исаклинском районе продолжается модернизация медицинской инфраструктуры
740
Ежедневно мы смотрим в экраны смартфонов, компьютеров и планшетов порой по 10-12 часов. Наши глаза испытывают нагрузку, которую невозможно было представить еще 20 лет назад.
8 августа 2025  15:12
Главный врач больницы им. Т.И.Ерошевского: 9 правил как сохранить зрение в эпоху цифровых технологий
765
В Клиниках СамГМУ провели вторую аллогенную трансплантацию костного мозга
8 августа 2025  13:59
В Клиниках СамГМУ провели вторую аллогенную трансплантацию костного мозга
558
В ходе капитального ремонта выполнена внутренняя отделка помещений, заменены система отопления, оконные и дверные проемы, проведен ремонт кровли и фасада.
7 августа 2025  14:07
В поселке Масленниково обновили поликлиническое отделение Хворостянской больницы
482
Более 220 жителей Самары воспользовались услугами «Автобуса здоровья» с начала 2025 года
7 августа 2025  10:31
Более 220 жителей Самары воспользовались услугами «Автобуса здоровья» с начала 2025 года
760
Двенадцатиканальные аппараты установлены в кабинете врача-кардиолога и специализированных отделениях приёмного покоя.
6 августа 2025  21:36
 В Красноармейскую больницу поступили 8 современных электрокардиографов
893
Врачи-дерматовенерологи осмотрели около 60 человек, 6 из которых на месте удалили доброкачественные новообразования кожи.
6 августа 2025  14:58
«Забота рядом»: врачи Самарского областного кожно-венерологического диспансера провели прием пациентов Елховского района
1354
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15032
