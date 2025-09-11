Грузовой корабль "Прогресс МС-32" стартовал с Байконура

35

Грузовой корабль "Прогресс МС-32", который везёт на Международную космическую станцию новый скафандр для работы в открытом космосе, отделился от третьей ступени ракеты "Союз-2.1а", стартовавшей с Байконура, трансляцию запуска ведёт "Роскосмос", передает РИА Новости.

Ракета стартовала в 18.54 мск. Через 8 минут 49 секунд она вывела "Прогресс" на околоземную орбиту. Полёт будет проходить по стандартной двухсуточной схеме, во время которой корабль сделает 34 оборота вокруг Земли. Стыковка со станцией запланирована в 20.27 мск 13 сентября.

Корабль доставит на МКС более 2,5 тонны грузов, в том числе топливо для дозаправки систем станции, питьевую воду, питание, свежие продукты, азот для пополнения атмосферы МКС, медицинские и санитарно-гигиенические средства, а также более 200 килограммов оборудования и расходных материалов для научных экспериментов.

Кроме того, грузовик доставит на станцию новый скафандр для выходов в открытый космос "Орлан-МКС" №7.

Среди научного оборудования на корабле - инвентарь для экспериментов по изучению влияния невесомости на бактерии, по созданию совершенных монокристаллов белков, улучшению методов контроля стерильной аппаратуры на станции и выращиванию кристаллов полупроводника кадмий-цинк-теллур.

Также в "Прогресс" загрузили оборудование для исследования влияния невесомости на зрение, вестибулярный аппарат и ориентацию в пространстве, общения экипажа в вынужденной изоляции и других сложных условиях, а также по изучению влияния стресса на иммунитет.

Фото : Роскосмос