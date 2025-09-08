Я нашел ошибку
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
В Самаре состоится фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области»
Госкомпании закупили производственной продукции у МСП-поставщиков на 45 миллиардов рублей
В Самаре ищут подрядчика для уборки территории у Дворца спорта им. Высоцкого
В Самаре демонтируют 20-летний недострой на улице Карла Маркса
В Красноармейском районе открытым пламенем загорелся автомобиль
СМИ: "Уральские авиалинии" незаконно брали плату с пассажиров за провоз ручной клади
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
8 сентября 2025
283
13 сентября (суббота) в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий.

С 10.00 до 18.00 каждый желающий может бесплатно посетить экспозицию музея (0+) – мемориальную комнату семьи Рязановых, залы «Куйбышев – запасная столица» и «В гостях у Рязанова».

Сквер Эльдара Рязанова

В 12.00 пройдет показ фильма «Иван да Марья» (реж. Борис Рыцарев, 1974, 0+).

В 14.00 начнется экскурсия по выставке «Будь готов!» (12+). Проект рассказывает, какими были пионеры накануне и во время войны, что лежало в основе их ценностей, каким был их мир детства. Посетители увидят лучшие образцы детского кино и литературы второй половины 1930-х – первой половины 1940-х годов. К примеру, фильмы «Доктор Айболит» (6+) и «Тимур и его команда» (6+), книгу Аркадия Гайдара «Чук и Гек» (6+), поэму Сергея Михалкова «Дядя Степа» (6+) и другие шедевры советского искусства. Также гости смогут познакомиться с газетой «Пионерская правда», журналом «Пионер» и изданиями для детей – «Чиж» и «Мурзилка».

В 15.00 юные гости смогут присоединиться к мастер-классу «Жил высокий гражданин» (6+) и познакомиться со знаменитым великаном Дядей Степой – популярным персонажем детской литературы, созданным поэтом Сергеем Михалковым. Участники создадут коллажи с Дядей Степой и другими персонажами детской литературы 1930-х – 1940-х годов.

В 18.00 пройдет концерт группы «Люси» (0+). Самарское творческое объединение представит музыку, вдохновленную жизнью в большом городе. Первая влюбленность, уроки судьбы, яркие моменты молодости, ощущение свободы… Чувства и переживания сольются в эксперименте с такими жанрами, как джаз, r'n'b, инди и хип-хоп. Каждый трек погрузит слушателей в особый мир и расскажет свою историю. В составе коллектива: Мария Тимофеева (вокал, клавиши), Артем Вершинин (гитара), Илья Галант (бас-гитара), Александра Степина (саксофон), Глеб Казьмин (ударные).

В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
04 сентября 2025, 09:46
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
Экскурсанты найдут следы дореволюционного мира сладостей в современной Самаре – места, где находились конфетные фабрики, кондитерские и магазины. Культура
736
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
02 сентября 2025, 14:00
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Встречи с российскими писателями, театральный марафон, художественные выставки, книжная ярмарка – вот лишь небольшая часть культурной программы, что совсем... Культура
2744
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
02 сентября 2025, 12:51
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
«Я садовником родился» станет одной из первых посмертных выставок Зураба Константиновича. Культура
1014
В центре внимания
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
8 сентября 2025  13:54
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
5
10 проектов стали участниками фестиваля «Школьное инициативное бюджетирование» в Самаре
8 сентября 2025  12:54
10 проектов стали участниками фестиваля «Школьное инициативное бюджетирование» в Самаре
88
Самарские министерства ждет череда массовых объединений
8 сентября 2025  12:48
Самарские министерства ждет череда массовых объединений
91
В Самаре завершился VII Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя»
8 сентября 2025  11:50
В Самаре завершился VII Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя»
131
Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Вячеславом Федорищевым
6 сентября 2025  08:04
Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Вячеславом Федорищевым
853
