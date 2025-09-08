13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий

283

13 сентября (суббота) в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий.

С 10.00 до 18.00 каждый желающий может бесплатно посетить экспозицию музея (0+) – мемориальную комнату семьи Рязановых, залы «Куйбышев – запасная столица» и «В гостях у Рязанова».

Сквер Эльдара Рязанова

В 12.00 пройдет показ фильма «Иван да Марья» (реж. Борис Рыцарев, 1974, 0+).

В 14.00 начнется экскурсия по выставке «Будь готов!» (12+). Проект рассказывает, какими были пионеры накануне и во время войны, что лежало в основе их ценностей, каким был их мир детства. Посетители увидят лучшие образцы детского кино и литературы второй половины 1930-х – первой половины 1940-х годов. К примеру, фильмы «Доктор Айболит» (6+) и «Тимур и его команда» (6+), книгу Аркадия Гайдара «Чук и Гек» (6+), поэму Сергея Михалкова «Дядя Степа» (6+) и другие шедевры советского искусства. Также гости смогут познакомиться с газетой «Пионерская правда», журналом «Пионер» и изданиями для детей – «Чиж» и «Мурзилка».

В 15.00 юные гости смогут присоединиться к мастер-классу «Жил высокий гражданин» (6+) и познакомиться со знаменитым великаном Дядей Степой – популярным персонажем детской литературы, созданным поэтом Сергеем Михалковым. Участники создадут коллажи с Дядей Степой и другими персонажами детской литературы 1930-х – 1940-х годов.