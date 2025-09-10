Я нашел ошибку
Главные новости:
Сейчас бедными считаются люди с доходом ниже 16 тыс. руб.
В Госдуме предложили изменить уровень бедности
Команды Самарской области выступят в баскетболе, мини-футболе, быстрых шахматах, командных соревнованиях по шахматам.
Команда Самарской области выступает на Международных спортивных играх Александра Невского
Скрининг включен в программу диспансеризации.
В губернии около 200 случаев колоректального рака выявлено в этом году благодаря скрининговой программе
Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню города. 
Розничная продажа алкоголя в центре Самары будет полностью запрещена в День города
Вице-премьер обратил внимание глав субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, на важность детальной проработки сроков реализации проектов и их интеграцию в информационную систему Инцидента.
Вячеслав Федорищев доложил Дмитрию Патрушеву о ходе работы по обращению с ТКО в регионе
Главной темой стало развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор.
Развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор: Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по «Промышленности»
Энергетики «Т Плюс» рассказали, что со стороны компании на электростанциях и котельных региона завершены все подготовительные мероприятия к началу зимы.
«Т Плюс» до 1 октября завершит обновление более 80 км тепловых сетей в Самарской области
В связи с проведением общегородских мероприятий.
В День города в историческом центре Самары ограничат движение и усилят работу общественного транспорта
Развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор: Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по «Промышленности»

10 сентября 2025 20:31
170
Главной темой стало развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор.

10 сентября в Москве под председательством Вячеслава Федорищева прошло заседание комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Промышленность». Главной темой стало развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор.

В заседании приняли участие министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов; председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев; Глава Республики Мордовия Артем Здунов; губернатор Тульской области Дмитрий Миляев; губернатор Ульяновской области Алексей Русских, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных (по ВКС).

Открывая заседание, Вячеслав Федорищев поблагодарил министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова за совместную конструктивную работу в рамках комиссии Государственного Совета.

«Беспилотные системы сегодня — это не только новые решения для транспорта и логистики, но и важный элемент укрепления суверенитета страны в сфере высоких технологий. По оценкам экспертов, мировой рынок БАС будет расти двузначными темпами к 2030 году», — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Он отметил, что на комиссии тема неоднократно рассматривалась, ряд решений уже реализован: БАС включены в перечень высокотехнологичного оборудования с налоговыми льготами, в 19 регионах введены типовые регламенты полетов, созданы центры подготовки кадров, утверждены нормы летной годности и новые требования к оснащению дронов. В Самарской области будет полностью обнулена вся региональная компонента по налогам для разработчиков беспилотных систем.

В 2024 году отечественные предприятия выпустили 16,4 тыс. гражданских дронов — втрое больше, чем годом ранее. В стране зарегистрировано более 134 тыс. аппаратов, ежегодный прирост составляет около 24 тыс.

«Эти показатели подтверждают высокий потенциал отрасли. Беспилотная авиация уже демонстрирует реальный вклад в экономику страны. От скорости ее интеграции в единую цифровую экосистему зависит формирование новых рынков услуг и рост конкурентоспособности отечественных производителей», — сказал Вячеслав Федорищев.

На заседании рассмотрели: развитие и внедрение беспилотных авиационных систем в гражданский сектор, а также внедрение цифровых платформ в области сертификации и эксплуатации беспилотных авиационных систем; развитие направления безэкипажной логистики и морских беспилотных систем. Интеграция наземных и морских беспилотников в инфраструктуру и экономику. Третий вопрос заседания — промышленная локализация компонентной базы беспилотных систем и развитие инфраструктуры для эксплуатации беспилотных систем в Российской Федерации. В рамках этого вопроса также рассмотрели поэтапный переход от экспериментально-правовых режимов к постоянным правилам.

Глава Минпромторга России Антон Алиханов доложил о развитии и внедрении беспилотных авиационных систем (БАС) в гражданский сектор. Он подчеркнул, что совместно с федеральным центром БАС сейчас проводится анализ сценариев применения беспилотников в разных сферах экономики, которые формируют отраслевые ведомства с производителями и эксплуатантами.

«Видим большой потенциал использования БАС в сельском и лесном хозяйствах, строительстве, в сфере безопасности. Результаты этой работы опубликованы на ГИСПе, где можно увидеть преимущества беспилотников по сравнению с традиционными видами работ. На данный момент для всеобщего доступа размещено 24 сценария, ещё 16 опубликуем до конца года», – сказал Антон Алиханов.

Напомним, в Самарской области 200 000 гектаров сельхозземель обрабатывается дронами с экономией 35%, разрабатываются системы точечного внесения удобрений на основе ИИ и многое другое.
Также Антон Алиханов рассказал о развитии инфраструктуры для эксплуатации беспилотных систем в Российской Федерации. Министр отметил, что Научно-технический совет одобрил 8 тематик по наиболее перспективным типам БАС. По итогам выполнения НИОКР планируется получить линейку БАС с максимальной взлетной массой от 1,6 кг до 3,8 т, а также более 60 проектов по созданию комплектующих изделий, узлов и агрегатов.

«Дальнейшему развитию и масштабированию отрасли будут способствовать налоговая льгота в виде нулевой ставки НДС. Она вступит в силу с 1 октября и распространяется на комплектующие и беспилотники взлетной массой от 150 гр до 30 кг, произведенные на территории ЕАЭС. Мы будем отслеживать, чтобы все ведущие предприятия воспользовались этой возможностью», – подчеркнул Антон Алиханов.

По итогам заседания Министерству сельского хозяйства РФ и Министерству промышленности и торговли РФ рекомендовано проработать вопросы создания реестра отечественных компаний, оказывающих услуги по обработке полей на базе технологий роботизации и точного земледелия, а также механизмы подтверждения применения агропредприятиями отечественных технологий точного земледелия.

Будет рассмотрена возможность стимулирования применения отечественных технологий точного земледелия путем включения повышающих коэффициентов при расчете мер государственной поддержки агропредприятий.

Минпромторгу РФ рекомендовано проработать вопрос расширения мер поддержки отрасли беспилотных систем на мероприятия, направленные на развитие наземных, водных и иных видов беспилотных систем.

Правительство Российской Федерации совместно с заинтересованными субъектами Арктической зоны Российской Федерации рассмотрят возможность создания единого экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации морских и авиационных беспилотных систем на территории Арктической зоны Российской Федерации.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

