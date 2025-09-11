Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +6, +8°С, днем +15, +17°С.
12 сентября в регионе без осадков, до +18°С
Это значимое событие соберет представителей российской и зарубежной культурной среды, деятелей искусства, бизнес-сообщества и органов власти.
Делегация региона принимает участие в XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур
13 сентября в Самаре состоится Чемпионат Самарской области по дуатлону.
В Самаре перекроют участки нескольких улиц в районе стадиона «Самара Арена»
В число призеров вошли 12 спортсменов из Самарской области.
Сборная России успешно выступила на чемпионате и первенстве мира по пляжному теннису
В Екатеринбурге стартовал чемпионат России по прыжкам на батуте
Планируется запустить авиасообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Красноярском, Уфой, Казанью и Новосибирском.
Минтранс: аэропорт Краснодара, закрытый с 2022 года, возобновил работу
Победители второго этапа получили право участвовать в Всероссийском конкурсе профессионального мастерства, объединяющем лучших сотрудников спецподразделений ФСИН со всей страны.
В Самарской области завершился второй этап конкурса профмастерства спецподразделений ФСИН России 
После столкновения автомобилей медицинская помощь потребовалась одному из водителей.
В Самаре на пересечении улиц Молодогвардейской и Первомайской столкнулись две иномарки
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.92
1.68
EUR 99.82
1.79
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» приглашает жителей и гостей Самары
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Делегация региона принимает участие в XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур

11 сентября 2025 19:49
78
Это значимое событие соберет представителей российской и зарубежной культурной среды, деятелей искусства, бизнес-сообщества и органов власти.

Делегация Самарской области во главе с Ириной Калягиной, министром культуры принимает участие в XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

Он пройдет 11-13 сентября в Санкт-Петербурге. Это значимое событие соберет представителей российской и зарубежной культурной среды, деятелей искусства, бизнес-сообщества и органов власти.
В новом, стремительно меняющемся мире, это событие станет площадкой для обсуждения самых актуальных мировоззренческих вопросов, а также местом, где рождаются новые идеи и проекты.

«Участие в таком мероприятии позволит не только обменяться опытом, но и найти новые пути для развития культурных инициатив, что важно для каждого региона, включая Самарскую область», — отметила Ирина Евгеньевна.

Основная тема Форума в 2025 году — «Возвращение к культуре — новые возможности». Архитектура деловой программы Форума в 2025 году предусматривает деловые мероприятия 11 тематических секций.

Тематические секции возглавят заместитель Министра науки и высшего образования России Константин Могилевский, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, директор Российского этнографического музея Юлия Купина, председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, генеральный директор информационного агентства России ИТАР-ТАСС Андрей Кондрашов, исполнительный директор Фонда кино Фёдор Соснов, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов, генеральный директор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Ольга Хомова, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью +6, +8°С, днем +15, +17°С.
11 сентября 2025, 19:58
12 сентября в регионе без осадков, до +18°С
В Самаре ночью +6, +8°С, днем +15, +17°С. Экология
68
13 сентября в Самаре состоится Чемпионат Самарской области по дуатлону.
11 сентября 2025, 19:27
В Самаре перекроют участки нескольких улиц в районе стадиона «Самара Арена»
13 сентября в Самаре состоится Чемпионат Самарской области по дуатлону. Транспорт
112
В число призеров вошли 12 спортсменов из Самарской области.
11 сентября 2025, 19:18
Сборная России успешно выступила на чемпионате и первенстве мира по пляжному теннису
В число призеров вошли 12 спортсменов из Самарской области. Спорт
99
В центре внимания
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
11 сентября 2025  13:29
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
247
Вице-премьер обратил внимание глав субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, на важность детальной проработки сроков реализации проектов и их интеграцию в информационную систему Инцидента.
10 сентября 2025  21:31
Вячеслав Федорищев доложил Дмитрию Патрушеву о ходе работы по обращению с ТКО в регионе
396
Главной темой стало развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор.
10 сентября 2025  20:31
Развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор: Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по «Промышленности»
1053
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
10 сентября 2025  13:48
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
447
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
10 сентября 2025  12:38
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
290
Весь список