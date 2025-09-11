Делегация региона принимает участие в XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур

78

Делегация Самарской области во главе с Ириной Калягиной, министром культуры принимает участие в XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

Он пройдет 11-13 сентября в Санкт-Петербурге. Это значимое событие соберет представителей российской и зарубежной культурной среды, деятелей искусства, бизнес-сообщества и органов власти.

В новом, стремительно меняющемся мире, это событие станет площадкой для обсуждения самых актуальных мировоззренческих вопросов, а также местом, где рождаются новые идеи и проекты.

«Участие в таком мероприятии позволит не только обменяться опытом, но и найти новые пути для развития культурных инициатив, что важно для каждого региона, включая Самарскую область», — отметила Ирина Евгеньевна.

Основная тема Форума в 2025 году — «Возвращение к культуре — новые возможности». Архитектура деловой программы Форума в 2025 году предусматривает деловые мероприятия 11 тематических секций.

Тематические секции возглавят заместитель Министра науки и высшего образования России Константин Могилевский, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, директор Российского этнографического музея Юлия Купина, председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, генеральный директор информационного агентства России ИТАР-ТАСС Андрей Кондрашов, исполнительный директор Фонда кино Фёдор Соснов, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов, генеральный директор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Ольга Хомова, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

Фото: минкульт СО