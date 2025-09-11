В управлении ГАИ СО состоялась встреча полковника полиции Игоря Боброва и уполномоченного по правам ребенка Юлией Николаевой

144

Сегодня в управлении Госавтоинспекции региона состоялась рабочая встреча, посвященная вопросам взаимодействия в обеспечении безопасности детей на дорогах с участием главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Самарской области полковника полиции Игоря Боброва и уполномоченного по правам ребенка в Самарской области Юлией Николаевой.

️Участники встречи отметили высокую значимость данной тематики, необходимость совместного участия в профилактических мероприятиях, в том числе с привлечением общественных и волонтерских организаций, а также родительской общественности, ведь личный пример – лучший метод воспитания детей.

️Обсуждался ряд планируемых мероприятий, реализация которых предусматривает участие заинтересованных ведомств, сотрудников Госавтоинспекции, общественности, педагогов и родителей в решении проблем детской безопасности на дорогах региона, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО