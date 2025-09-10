Психолог: психологическая зависимость от алкоголя не является приговором, а скорее вызовом, который можно преодолеть

169

Психолог отделения медицинской реабилитации Самарского областного клинического онкологического диспансера Юлия Русских:



"Сложность алкоголизма заключается в том, что заболевание часто сопровождается отрицанием проблемы самим человеком. Это затрудняет раннюю диагностику и специализированное лечение в случае выявления неинфекционных хронических заболеваний.



Определение момента, когда необходимо начинать лечение от алкогольной зависимости, является ключевым вопросом, и важно учитывать несколько критических признаков и ситуаций.



Когда пора обратиться за помощью?

Критические признаки:



Потеря контроля над количеством выпитого.

Проблемы со здоровьем: дрожь, тревога, депрессия при отказе от алкоголя.

Проблемы в жизни: конфликты с близкими, трудности на работе, финансовые проблемы.

Мысли об алкоголе как о решении проблем («выпью — и станет легче»).

Обеспокоенность близких — важный сигнал к действию.



Психологическая зависимость от алкоголя не является приговором, а скорее вызовом, который можно преодолеть. Это требует времени, терпения и поддержки. Отказ от алкоголя может открыть дверь к новой, более здоровой и счастливой жизни".

