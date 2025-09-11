100

Сборная России успешно выступила на чемпионате и первенстве мира по пляжному теннису, которые проходили в Италии с 1 по 8 сентября. В число призеров вошли 12 спортсменов из Самарской области.



Женщины

Елизавета Кудинова (Самара) / Анастасия Семенова (Рыбинск) - золото



Юниорки U18

Алиса Ошкина / София Родина (обе - Тольятти) - серебро

Алина Зайцева / София Тарасова (обе - Самара) - бронза



Девушки U16

Алина Зайцева / Софья Котякова (обе - Самара) - серебро



Микст U16

Михаил Макаров (Санкт-Петербург) / Алина Зайцева (Самара) - золото



Девушки U14

Мария Страхова / Варвара Страхова (обе - Самара) - золото

Алёна Ошкина / Алёна Самарина (обе - Тольятти) - серебро



Микст U14

Алёна Ошкина (Тольятти) / Тимофей Мартынов (Самара) - золото

Мария Страхова (Самара) / Кевин Джелли (Италия) - серебро



Девушки U12

Ксения Котова (Самара) / Варвара Корюкова (Рыбинск) - серебро

Фото: минспорта СО