Сборная России успешно выступила на чемпионате и первенстве мира по пляжному теннису, которые проходили в Италии с 1 по 8 сентября. В число призеров вошли 12 спортсменов из Самарской области.
Женщины
Елизавета Кудинова (Самара) / Анастасия Семенова (Рыбинск) - золото
Юниорки U18
Алиса Ошкина / София Родина (обе - Тольятти) - серебро
Алина Зайцева / София Тарасова (обе - Самара) - бронза
Девушки U16
Алина Зайцева / Софья Котякова (обе - Самара) - серебро
Микст U16
Михаил Макаров (Санкт-Петербург) / Алина Зайцева (Самара) - золото
Девушки U14
Мария Страхова / Варвара Страхова (обе - Самара) - золото
Алёна Ошкина / Алёна Самарина (обе - Тольятти) - серебро
Микст U14
Алёна Ошкина (Тольятти) / Тимофей Мартынов (Самара) - золото
Мария Страхова (Самара) / Кевин Джелли (Италия) - серебро
Девушки U12
Ксения Котова (Самара) / Варвара Корюкова (Рыбинск) - серебро
Фото: минспорта СО