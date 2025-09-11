Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» приглашает жителей и гостей Самары

169

13 сентября в Самаре, на территории, прилегающей к выставочному залу Союза художников России и скверу Галактионова, состоится третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» (6+), приуроченный к празднованию Дня города.



Гостей фестиваля ждет серия бесплатных мастер-классов от самарских художников Анны Сливковой, Юрия Малыгина, Евгении Тарасовой, Елены Малыгиной, Юлии Гусевой, а также мастер-классы от городских арт-студий «Творчество», «Страна чудес», «Союз» и «Альфреско». Кроме того, мастера-ремесленники, среди которых Галина Евдокимова, Сергей Плеханов, Ольга Якунина, Олег Горбачев, Дмитрий и Илья Таршицейские, продемонстрируют техники традиционных промыслов, а каждый желающий сможет создать собственное произведение искусства.



Свои арт-мастерские для гостей фестиваля откроют учащиеся и студенты творческих учебных заведений Самары. Можно будет не только увидеть их работы, но и принять участие в активностях и интерактивах, подготовленных будущими художниками и дизайнерами. Также свою площадку представит Самарский областной художественный музей. На выставочной площадке профессиональные самарские художники и мастера продемонстрируют широкий спектр художественных направлений — от классической живописи до современных форм искусства и декоративно-прикладного творчества.



На сцене выступят самарские музыкальные коллективы, соединяющие фольклорные мотивы с современным звучанием – фолк-проект «Taraxacum», ансамбль «Вечора» и ансамбль «Исток». Коллекцию «Дивные грёзы», сочетающую стили «Этно» и «Винтаж», представит школа изобразительного творчества и дизайна «Радуга». В витринах выставочного зала Союза художников будут представлены авторские костюмы, созданные по результатам этнографических экспедиций, от Наталии Хайруллиной.



Арт-фестиваль будет проходить в субботу, 13 сентября, с 11:00 до 19:00.

