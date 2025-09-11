Я нашел ошибку
Главные новости:
Минцифы Самарской области напоминает, что аккумулирует информацию, которую предоставляют операторы связи, но организация самих точек доступа не входит в компетенцию ведомства.  
За два месяца жители Самарской области более 127 тыс. раз воспользовались картой точек доступа к публичному Wi-Fi
На нем ведется фрезерование старого асфальта и уширение проезжей части.
На Обводном шоссе Тольятти началось устройство нового дорожного полотна
Подробно об этих и других вакансиях рассказывают посетителям выставки профессий.
«РКС-Самара» знакомит с вакансиями
Фестиваль пройдет во Всемирный День туризма в рамках реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство». 
На самарской набережной пройдет гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
В четверг, 11 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев в Тольятти принял участие в конференции работников АО «АВТОВАЗ».
Губернатор Федорищев вручил государственные награды отличившимся сотрудникам АВТОВАЗа
Для изготовления одной броши у рукодельницы уходит до трех суток.
День УВМ МВД:  в ГУ МВД СО рассказали о сотруднице  службы  с необычным увлечением
Их проведут краеведы, режиссеры, архитекторы, преподаватели, художники, журналисты и т.д.
Десять авторских экскурсий ждут самарцев в рамках Дня города
В фельдшерско-акушерском пункте осуществляется внутренняя отделка помещений.
В Ставропольском районе возводят новую врачебную амбулаторию в селе Ягодное и ФАП в селе Верхний Сускан
Мероприятия
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» приглашает жителей и гостей Самары
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» приглашает жителей и гостей Самары

11 сентября 2025 14:03
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» приглашает жителей и гостей Самары

13 сентября в Самаре, на территории, прилегающей к выставочному залу Союза художников России и скверу Галактионова, состоится третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» (6+), приуроченный к празднованию Дня города.

Гостей фестиваля ждет серия бесплатных мастер-классов от самарских художников Анны Сливковой, Юрия Малыгина, Евгении Тарасовой, Елены Малыгиной, Юлии Гусевой, а также мастер-классы от городских арт-студий «Творчество», «Страна чудес», «Союз» и «Альфреско». Кроме того, мастера-ремесленники, среди которых Галина Евдокимова, Сергей Плеханов, Ольга Якунина, Олег Горбачев, Дмитрий и Илья Таршицейские, продемонстрируют техники традиционных промыслов, а каждый желающий сможет создать собственное произведение искусства.

Свои арт-мастерские для гостей фестиваля откроют учащиеся и студенты творческих учебных заведений Самары. Можно будет не только увидеть их работы, но и принять участие в активностях и интерактивах, подготовленных будущими художниками и дизайнерами. Также свою площадку представит Самарский областной художественный музей. На выставочной площадке профессиональные самарские художники и мастера продемонстрируют широкий спектр художественных направлений — от классической живописи до современных форм искусства и декоративно-прикладного творчества.

На сцене выступят самарские музыкальные коллективы, соединяющие фольклорные мотивы с современным звучанием – фолк-проект «Taraxacum», ансамбль «Вечора» и ансамбль «Исток». Коллекцию «Дивные грёзы», сочетающую стили «Этно» и «Винтаж», представит школа изобразительного творчества и дизайна «Радуга». В витринах выставочного зала Союза художников будут представлены авторские костюмы, созданные по результатам этнографических экспедиций, от Наталии Хайруллиной.

Арт-фестиваль будет проходить в субботу, 13 сентября, с 11:00 до 19:00.

6+

13 сентября (суббота) в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
08 сентября 2025, 09:28
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
С  10.00  до  18.00  каждый желающий может бесплатно посетить экспозицию музея (0+). Культура
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
04 сентября 2025, 09:46
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
Экскурсанты найдут следы дореволюционного мира сладостей в современной Самаре – места, где находились конфетные фабрики, кондитерские и магазины. Культура
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
02 сентября 2025, 14:00
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Встречи с российскими писателями, театральный марафон, художественные выставки, книжная ярмарка – вот лишь небольшая часть культурной программы, что совсем... Культура
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
11 сентября 2025  13:29
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
Вице-премьер обратил внимание глав субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, на важность детальной проработки сроков реализации проектов и их интеграцию в информационную систему Инцидента.
10 сентября 2025  21:31
Вячеслав Федорищев доложил Дмитрию Патрушеву о ходе работы по обращению с ТКО в регионе
Главной темой стало развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор.
10 сентября 2025  20:31
Развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор: Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по «Промышленности»
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
10 сентября 2025  13:48
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
10 сентября 2025  12:38
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
