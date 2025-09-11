Я нашел ошибку
В Самаре ночью +6, +8°С, днем +15, +17°С.
12 сентября в регионе без осадков, до +18°С
Это значимое событие соберет представителей российской и зарубежной культурной среды, деятелей искусства, бизнес-сообщества и органов власти.
Делегация региона принимает участие в XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур
13 сентября в Самаре состоится Чемпионат Самарской области по дуатлону.
В Самаре перекроют участки нескольких улиц в районе стадиона «Самара Арена»
В число призеров вошли 12 спортсменов из Самарской области.
Сборная России успешно выступила на чемпионате и первенстве мира по пляжному теннису
В Екатеринбурге стартовал чемпионат России по прыжкам на батуте
Планируется запустить авиасообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Красноярском, Уфой, Казанью и Новосибирском.
Минтранс: аэропорт Краснодара, закрытый с 2022 года, возобновил работу
Победители второго этапа получили право участвовать в Всероссийском конкурсе профессионального мастерства, объединяющем лучших сотрудников спецподразделений ФСИН со всей страны.
В Самарской области завершился второй этап конкурса профмастерства спецподразделений ФСИН России 
После столкновения автомобилей медицинская помощь потребовалась одному из водителей.
В Самаре на пересечении улиц Молодогвардейской и Первомайской столкнулись две иномарки
В Самаре перекроют участки нескольких улиц в районе стадиона «Самара Арена»

11 сентября 2025 19:27
114
13 сентября в Самаре состоится Чемпионат Самарской области по дуатлону.

В ближайшую субботу, 13 сентября, в Самаре состоится Чемпионат Самарской области по дуатлону. Для обеспечения безопасности дорожного движения перекроют участки нескольких улиц в районе стадиона «Самара Арена». 

Ограничение распространяется как на автотранспорт, так и на средства индивидуальной мобильности. 
 С 06:00 до 15:00 13 сентября для проезда будут недоступны:
- ул. Арена 2018, от ул. Демократической до Проезда № 8;
- ул. Дальняя, от Проезда № 7 до ул. Арена 2018;
- ул. 2-я Стадионная, от Проезда № 2 до остановки общественного транспорта «Клинический госпиталь «Мать и Дитя».
- Проезд № 2.

Кроме того, на вышеуказанных участках улично-дорожной сети с 18:00 12 сентября до 15:00 13 сентября будут запрещены остановка и (или) стоянка транспорта. 

Обращаем внимание пассажиров автобусов № 83 и № 88 на то, что с 06:00 до 15:00 13 сентября общественный транспорт, работающий на этих маршрутах, проследует по укороченным трассам в прямом и обратном направлениях:
- автобусы № 83 будут курсировать между остановками «Ул. Ташкентская» и «Агропарк», не доезжая до конечной остановки «ЖК «Лесная поляна»;
- автобусы № 88 будут следовать от остановки «6 причал» до остановки «Дачи», не доезжая до конечной остановки «Клинический госпиталь «Мать и Дитя», а затем – обратно к 6 причалу. 

 

Фото:  администрация Самары

Теги: Самара

