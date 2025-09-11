В Самаре перекроют участки нескольких улиц в районе стадиона «Самара Арена»

114

В ближайшую субботу, 13 сентября, в Самаре состоится Чемпионат Самарской области по дуатлону. Для обеспечения безопасности дорожного движения перекроют участки нескольких улиц в районе стадиона «Самара Арена».

Ограничение распространяется как на автотранспорт, так и на средства индивидуальной мобильности.

С 06:00 до 15:00 13 сентября для проезда будут недоступны:

- ул. Арена 2018, от ул. Демократической до Проезда № 8;

- ул. Дальняя, от Проезда № 7 до ул. Арена 2018;

- ул. 2-я Стадионная, от Проезда № 2 до остановки общественного транспорта «Клинический госпиталь «Мать и Дитя».

- Проезд № 2.

Кроме того, на вышеуказанных участках улично-дорожной сети с 18:00 12 сентября до 15:00 13 сентября будут запрещены остановка и (или) стоянка транспорта.

Обращаем внимание пассажиров автобусов № 83 и № 88 на то, что с 06:00 до 15:00 13 сентября общественный транспорт, работающий на этих маршрутах, проследует по укороченным трассам в прямом и обратном направлениях:

- автобусы № 83 будут курсировать между остановками «Ул. Ташкентская» и «Агропарк», не доезжая до конечной остановки «ЖК «Лесная поляна»;

- автобусы № 88 будут следовать от остановки «6 причал» до остановки «Дачи», не доезжая до конечной остановки «Клинический госпиталь «Мать и Дитя», а затем – обратно к 6 причалу.

Фото: администрация Самары