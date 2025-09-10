Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города

175

14 сентября одним из событий празднования Дня города станет выставка «Сделано в Самаре».

На площади Куйбышева она объединит 50 представителей малого и среднего бизнеса, которые предложат жителям и гостям города свою продукцию и услуги.

Вас ждет презентация сувенирной продукции и мастер-классы от предпринимателей, кулинарные поединки, дегустация и гастрономическая кухня, розыгрыш призов, награждение отличившихся предприятий сферы малого и среднего бизнеса и вручение памятных подарков. На консультационной площадке все желающие смогут узнать о действующих в Самаре и регионе мерах поддержки малого и среднего бизнеса.

Для гостей выставки выступят вокальные ансамбли «Пудра» и «Заволга», а также самарские солисты.

Выставка начнет свою работу в 10:00, торжественное открытие с первой презентацией каталога «Сделано в Самаре 2025» состоится в 12:00. Вход свободный.