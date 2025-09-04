В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»

164

11 сентября (четверг) в 18.00 состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская» (12+). Ее проведет экскурсовод Музея Эльдара Рязанова Арина Коробейникова.

Экскурсия посвящена производителям сладостей в дореволюционной Самаре. После переезда в Самару в 1914 году семья Шустерман (глава семьи – Моисей Яковлевич Шустерман – дедушка Эльдара Рязанова по материнской линии) открыла небольшую конфетную фабрику. Были ли у них конкуренты? Кем были проверяющие фабрики? Что больше предпочитали жители нашего города в начале прошлого века: печенье, карамель или монпансье? В чем отличие конфект и конфет? Где в Самаре можно было купить сладости, в магазине или на базаре? На экскурсии посетители узнают ответы на эти и многие другие вопросы.

Экскурсанты найдут следы дореволюционного мира сладостей в современной Самаре – места, где находились конфетные фабрики, кондитерские и магазины.

Место сбора группы – вход в Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии – примерно 1,5 часа.

Вход на мероприятие – 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cNh7NT