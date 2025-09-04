В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»

11 сентября (четверг) в 18.00 состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская» (12+). Ее проведет экскурсовод Музея Эльдара Рязанова Арина Коробейникова.
Экскурсия посвящена производителям сладостей в дореволюционной Самаре. После переезда в Самару в 1914 году семья Шустерман (глава семьи – Моисей Яковлевич Шустерман – дедушка Эльдара Рязанова по материнской линии) открыла небольшую конфетную фабрику. Были ли у них конкуренты? Кем были проверяющие фабрики? Что больше предпочитали жители нашего города в начале прошлого века: печенье, карамель или монпансье? В чем отличие конфект и конфет? Где в Самаре можно было купить сладости, в магазине или на базаре? На экскурсии посетители узнают ответы на эти и многие другие вопросы.
Экскурсанты найдут следы дореволюционного мира сладостей в современной Самаре – места, где находились конфетные фабрики, кондитерские и магазины.
Место сбора группы – вход в Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии – примерно 1,5 часа.
Вход на мероприятие – 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cNh7NT
Также в четверг, 11 сентября, в 19.00 в Музее Рязанова пройдет встреча ридинг-группы «Читать кино» (16+). Ее тема – «Как вернуть силу взгляда? «Видимый человек» Белы Балажа» (16+). Модератором выступит исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.
Существует ли конфликт между культурой слова и культурой образа? Не является ли литература причиной того, что современный человек плохо видит? Почему рождение кино так и не стало событием, в результате которого на свет явился видимый человек? Эти вопросы тревожат теорию искусства вот уже несколько столетий, однако именно ранним теоретикам кино удалось предельно заострить предмет полемики.
На очередной встрече ридинг-группы посетители обсудят один из первых трудов по кинотеории, классическое эссе «Видимый человек» (1924, 16+) великого венгерского исследователя и теоретика кино Белы Балажа и попробуют найти ответ на вопрос, почему мысль видимая превратилась в мысль читаемую, а визуальная культура – в культуру понятий.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cP1pqR