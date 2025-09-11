В адрес сотрудников отдела по вопросам миграции Ленинского района поступило благодарственное письмо

122

В ГУ МВД России по Самарской области поступило благодарственное письмо, адресованное сотрудникам отдела по вопросам миграции отдела полиции по Ленинскому району Управления МВД России по городу Самаре.

В своем обращении, автор письма, переехавший в областной центр из другого региона в связи с переводом на новое место работы, выразил искреннюю признательность отделу под руководством и.о. начальника старшего лейтенанта полиции Алины Плешковой за оказанную профессиональную помощь при оформлении регистрации по новому месту жительства.

Мужчина рассказал, что у него возникли определенные сложности при заполнении бланков. За помощью он обратился к сотрудникам отдела по вопросам миграции. Полицейские подробно и доступно разъяснили все необходимые процедуры и проконсультировали по перечню документов, что позволило быстро и без лишних затруднений получить нужную услугу.

«Хочу отметить высокий уровень профессионализма сотрудников отдела. И выразить им благодарность за внимательное отношение и компетентность, благодаря их помощи вопрос регистрации решен в кратчайшие сроки», — отметил житель областного центра.

Руководство ГУ МВД России по Самарской области высоко ценит объективное мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО