Я нашел ошибку
Главные новости:
Посвященная вопросам взаимодействия в обеспечении безопасности детей на дорогах.
В управлении ГАИ СО состоялась встреча полковника полиции Игоря Боброва и уполномоченного по правам ребенка Юлией Николаевой
Мужчина рассказал, что у него возникли определенные сложности при заполнении бланков. За помощью он обратился к сотрудникам отдела по вопросам миграции.
В адрес сотрудников отдела по вопросам миграции Ленинского района поступило благодарственное письмо
Мониторинг за объектом продолжается.
На полигоне «Преображенка» ликвидировали очаги задымления
Корабль доставит на МКС более 2,5 тонны грузов.
Грузовой корабль "Прогресс МС-32" стартовал с Байконура
В Самаре ночью +6, +8°С, днем +15, +17°С.
12 сентября в регионе без осадков, до +18°С
Это значимое событие соберет представителей российской и зарубежной культурной среды, деятелей искусства, бизнес-сообщества и органов власти.
Делегация региона принимает участие в XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур
13 сентября в Самаре состоится Чемпионат Самарской области по дуатлону.
В Самаре перекроют участки нескольких улиц в районе стадиона «Самара Арена»
В число призеров вошли 12 спортсменов из Самарской области.
Сборная России успешно выступила на чемпионате и первенстве мира по пляжному теннису
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.92
1.68
EUR 99.82
1.79
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» приглашает жителей и гостей Самары
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В адрес сотрудников отдела по вопросам миграции Ленинского района поступило благодарственное письмо

11 сентября 2025 21:51
122
Мужчина рассказал, что у него возникли определенные сложности при заполнении бланков. За помощью он обратился к сотрудникам отдела по вопросам миграции.

В ГУ МВД России по Самарской области поступило благодарственное письмо, адресованное сотрудникам отдела по вопросам миграции отдела полиции по Ленинскому району Управления МВД России по городу Самаре. 

В своем обращении, автор письма, переехавший в областной центр из другого региона в связи с переводом на новое место работы, выразил искреннюю признательность отделу под руководством и.о. начальника старшего лейтенанта полиции Алины Плешковой за оказанную профессиональную помощь при оформлении регистрации по новому месту жительства.

Мужчина рассказал, что у него возникли определенные сложности при заполнении бланков. За помощью он обратился к сотрудникам отдела по вопросам миграции. Полицейские подробно и доступно разъяснили все необходимые процедуры и проконсультировали по перечню документов, что позволило быстро и без лишних затруднений получить нужную услугу.

«Хочу отметить высокий уровень профессионализма сотрудников отдела. И выразить им благодарность за внимательное отношение и компетентность, благодаря их помощи вопрос регистрации решен в кратчайшие сроки», — отметил житель областного центра. 

Руководство ГУ МВД России по Самарской области высоко ценит объективное мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Посвященная вопросам взаимодействия в обеспечении безопасности детей на дорогах.
11 сентября 2025, 22:10
В управлении ГАИ СО состоялась встреча полковника полиции Игоря Боброва и уполномоченного по правам ребенка Юлией Николаевой
Посвященная вопросам взаимодействия в обеспечении безопасности детей на дорогах.   Общество
98
В Самаре ночью +6, +8°С, днем +15, +17°С.
11 сентября 2025, 19:58
12 сентября в регионе без осадков, до +18°С
В Самаре ночью +6, +8°С, днем +15, +17°С. Экология
156
Это значимое событие соберет представителей российской и зарубежной культурной среды, деятелей искусства, бизнес-сообщества и органов власти.
11 сентября 2025, 19:49
Делегация региона принимает участие в XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур
Это значимое событие соберет представителей российской и зарубежной культурной среды, деятелей искусства, бизнес-сообщества и органов власти. Культура
150
В центре внимания
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
11 сентября 2025  13:29
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
279
Вице-премьер обратил внимание глав субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, на важность детальной проработки сроков реализации проектов и их интеграцию в информационную систему Инцидента.
10 сентября 2025  21:31
Вячеслав Федорищев доложил Дмитрию Патрушеву о ходе работы по обращению с ТКО в регионе
413
Главной темой стало развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор.
10 сентября 2025  20:31
Развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор: Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по «Промышленности»
1139
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
10 сентября 2025  13:48
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
457
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
10 сентября 2025  12:38
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
294
Весь список