Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре

Для 150 участников работали диалоговые площадки, родители могли проконсультироваться с представителями городского департамента опеки, попечительства и социальной поддержки, Главного управления социальной защиты населения Самарского округа, региональных отделений Фонда пенсионного и социального страхования РФ и Государственного юридического бюро, а также Молодежного центра «Самарский».

На диалоговых площадках форума для приемных родителей проводились интерактивные сессии в сопровождении педагогов-психологов. Дети в это время могли проявить свои творческие способности и принять участие в мастер-классах.

Также гости участвовали в танцевальном флешмобе, квест–играх, спортивных соревнованиях среди семей «Веселая эстафета», музыкально-развлекательной программе. Все активности, которые проходили на территории форума, были направлены на взаимодействие, диалог и общение родителей и детей.