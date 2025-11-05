Пациенты Безенчукской ЦРБ проходят исследования на новом компьютерном томографе

174

Пациенты Безенчукской центральной районной больницы проходят исследования на новом 32- срезовым компьютерном томографе. Он поставлен в центральную больницу благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". На данный момент на оборудовании проведено порядка 300 исследований.



Компьютерная томография помогает в диагностике и оперативном принятии решения при травмах, сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических, болезней лёгких, брюшной полости и других.



Современное оборудование обладает высокой точностью диагностики. Снимки с высоким разрешением позволяют врачам рассмотреть мельчайшие детали и обнаружить заболевания на самых ранних стадиях, когда они лучше всего поддаются лечению.

По словам главного врача Безенчукской больницы Людмилы Слепневой, получение нового компьютерного томографа кардинально меняет диагностические возможности всего медучреждения.



«Исследование проходит значительно быстрее, что важно в экстренных случаях. Кроме того, снижена лучевая нагрузка на пациента. Это делает процедуру более безопасной. Теперь специалисты получают информацию о состоянии пациента с более высокой точностью и в кратчайшие сроки. Это напрямую влияет на качество и результат лечения, особенно в сложных и экстренных случаях. Реализация мероприятий национального проекта - это повышение качества оказания медицинской помощи для жителей нашего региона», — подчеркнула Людмила Александровна.

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в этом году в медучреждения региона будет поставлена 41 единица тяжелого оборудования.

Фото: минздрав СО