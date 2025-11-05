Я нашел ошибку
В центре внимания — мир идеального детства советского ребенка: мечты, фантазии, желания и мысли о будущем.
Выставка «Детство. Мечты» открылась в филиале Третьяковской галереи в Самаре 
Которые будут оформляться с согласия родителей, в свою очередь взрослые смогут получать геотреки своих детей без подачи официального заявления.
Минцифры России вводит специальные сим-карты для детей
Торжественное открытие выставки состоялось на площадке «Солидарность Самара Арена».
Вячеслав Федорищев осмотрел выставочную экспозицию XIII международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
Все новые объекты здравоохранения будут введены в эксплуатацию и начнут прием пациентов до конца года.
В Красноармейском районе до конца года откроют 4 новых ФАПа
10 тысяч человек стали участниками массового забега в рамках форума «Россия – спортивная держава».
В Самаре массовым забегом «Чистый спорт» открылся форум «Россия – спортивная держава»
Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1700 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГАИ СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные и праздничные дни
В период с 22 по 24 число каждого месяца приём не осуществляется в связи с обработкой документов.
Режим работы Центров обслуживания клиентов «РКС-Самара»
Президент отметил важность создания качественной спортивной инфраструктуры для юных поколений и продвижения масштабных любительских состязаний.
Путин поприветствовал участников форума "Россия - спортивная держава"
Мероприятия
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
«Россия — спортивная держава»: творческие коллективы Самары встречают гостей форума в аэропорту «Курумоч»
Пациенты Безенчукской ЦРБ проходят исследования на новом компьютерном томографе

5 ноября 2025 10:49
174
Получение нового компьютерного томографа кардинально меняет диагностические возможности всего медучреждения.

Пациенты Безенчукской центральной районной больницы проходят исследования на новом 32- срезовым компьютерном томографе. Он поставлен в центральную больницу благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". На данный момент на оборудовании проведено порядка 300 исследований.

Компьютерная томография помогает в диагностике и оперативном принятии решения при травмах, сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических, болезней лёгких, брюшной полости и других.

Современное оборудование обладает высокой точностью диагностики. Снимки с высоким разрешением позволяют врачам рассмотреть мельчайшие детали и обнаружить заболевания на самых ранних стадиях, когда они лучше всего поддаются лечению.

По словам главного врача Безенчукской больницы Людмилы Слепневой, получение нового компьютерного томографа кардинально меняет диагностические возможности всего медучреждения.

«Исследование проходит значительно быстрее, что важно в экстренных случаях. Кроме того, снижена лучевая нагрузка на пациента. Это делает процедуру более безопасной. Теперь специалисты получают информацию о состоянии пациента с более высокой точностью и в кратчайшие сроки. Это напрямую влияет на качество и результат лечения, особенно в сложных и экстренных случаях. Реализация мероприятий национального проекта - это повышение качества оказания медицинской помощи для жителей нашего региона», — подчеркнула Людмила Александровна.

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в этом году в медучреждения региона будет поставлена 41 единица тяжелого оборудования.

 

Фото:  минздрав СО

Медицина

