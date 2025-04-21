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Открытие нового ФАПа в посёлке Дудачный вдохновило медработника вернуться к любимой профессии

21 апреля 2025 20:55
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В новом ФАПе ведет прием опытная медицинская сестра Надежда Кулакова.

В марте текущего года в посёлке Дудачный Волжского района возведён новый фельдшерско-акушерский пункт за счет дополнительных средств, выделенных из областного бюджета по поручению главы региона Вячеслава Федорищева.

Ранняя медицинская помощь осуществлялась в посёлке в приспособленном помещении. Теперь около 240 местных жителей получают медицинскую помощь в комфортных условиях, используя современное оборудование.

В новом ФАПе ведет прием опытная медицинская сестра Надежда Кулакова. Два года назад она переехала в посёлок и временно не работала по профессии, но открытие нового медпункта вдохновило её вернуться к любимому делу. Надежда Ивановна с большим желанием и энтузиазмом приступила к выполнению своих обязанностей.

«Я хожу на работу с удовольствием. Большинство населения посёлка составляют пожилые люди, я провожу осмотры как в самом фельдшерско-акушерском пункте, так и на дому», — рассказала Надежда Ивановна.

Главный врач Волжской районной клинической больницы Сергей Братко отметил, что специалисты стремятся обеспечить доступность качественной медицинской помощи для всех жителей района, включая самые отдалённые уголки.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Теги: Медицина

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В новом ФАПе ведет прием опытная медицинская сестра Надежда Кулакова.
21 апреля 2025  20:55
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