Основные объемы оказания плановой медпомощи в России восстановят после 12 мая

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Основные объемы оказания плановой медицинской помощи в России будут восстановлены после 12 мая, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отметил, что сегодня, 30 апреля, еще чуть больше 40 тысяч коек функционируют как ковидные. При этом в период пандемии наращивалась конечная мощность, строились инфекционные центры. Сегодня, по словам Мурашко, объемы плановой высокотехнологичной помощи уже практически вернулись к доковидным показателям. Вместе с тем ранее глава Минздрава сообщал, что риски новой волны коронавируса в стране существуют, поэтому к ней идет подготовка.