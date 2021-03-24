Осколок стекла достали из печени подростка хирурги больницы Середавина

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Детские хирурги больницы Середавина провели уникальную операцию по извлечению инородного тела.

Стекло размером 9 см повредило внутренние органы ребенка. Врачи, используя современные технологии, успешно извлекли осколок и спасли жизнь мальчику.

«Когда ребёнок поступил к нам, мы выполнили компьютерную томографию и увидели, что осколок достаточно больших размеров, — отметил детский хирург больницы Дмитрий Быков. — Он находился в печени, пробил диафрагму и уже «уходил» в грудную клетку. Мы провели малотравматичную операцию. Она длилась меньше часа».

Современные технологии позволили обойтись без разрезов на теле. Вместо рубцов остались незаметные три точки.

«Очень благодарна врачам, операция прошла удачно, — рассказала мама мальчика Мария Олеговна. — Очень удачно и быстро. Операция прошла, стекло извлекли. Сейчас с мальчиком всё хорошо, делаем упражнения для развития диафрагмы. Местный педиатр сказал, что с дыханием сейчас всё нормально. Ребёнок вспоминает хирурга Дмитрия Владимировича, который делал операцию, он ему очень запомнился и понравился.»

Фото: sokb.ru