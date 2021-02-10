Оперативный штаб: в Самарской области ограничительные меры будут продлены

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В среду, 10 февраля, в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое провел Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

По словам руководителя регионального Роспотребнадзора Светланы Архиповой, эпидемиологическая ситуация в области стабилизировалась, однако риск ее неблагоприятного развития по-прежнему сохраняется. На 10 февраля зарегистрировано 302 случая новой коронавирусной инфекции, большинство (261) – у обследованных с симптомами ОРВИ и признаками внебольничной пневмонии. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за 10 февраля составил 9,47 (по РФ – 9,87). За пятую неделю года заболеваемость COVID-19 снизилась в возрастной группе 50-64 года (на 14% по сравнению с предыдущей неделей), по остальным возрастам фиксируется рост. Что касается случаев ОРВИ и внебольничной пневмонии, то на пятой неделе по сравнению с предыдущей число ОРВИ увеличилось на 13,3%, пневмонии – на 1,3%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года эти показатели также выше.

Около 20% пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее проходят лечение в стационарах, и это неплохой показатель, отметил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Более 80% пациентов лечатся амбулаторно, обеспечиваются лекарствами за счет федерального и регионального бюджета, сформирован 1,5-месячный запас препаратов. Резервный коечный фонд сейчас составляет 42% от общего количества развернутых мест, и это позволяет возвращать в обычный режим работы часть из них. С 1 марта ряд отделений в ковид-госпиталях вернутся к штатному режиму работы. Это ГБУЗ «СОКБ им. В.Д. Середавина» – 300 коек; клиники СамГМУ – 200 коек; ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» – 200 коек; ГБУЗ СО «Сызранская ГБ № 2» – 150 коек. Сейчас идет перемаршрутизация пациентов.

15 февраля ожидается к поступлению в область 23 300 доз вакцины против коронавируса. Всего же в Самарскую область было поставлено более 71 тысяч доз вакцины ГамКовидВак. Работают 137 прививочных кабинетов, их мощность по области — порядка 10 тысяч вакцин в день. Прививки уже сделали 48710 жителей области, из них 8379 завершили полный цикл вакцинации. 48% процентов от всех привитых – это люди пожилого возраста.

Из более 23 тысяч человек – тех, кто записался на прививку дистанционно (через портал Госуслуг, единую электронную регистратуру, по номеру 122, по телефонам в регистратурах поликлиник) — прошли вакцинацию 90%. Граждане, записавшиеся в Лист ожидания, буду приглашены на прививку по мере поставки вакцины.

Оперативный штаб принял решение ужесточить контроль за соблюдением масочного режима. По словам главного санитарного врача области Светланы Архиповой, многие самарцы расслабились и не используют средства защиты в транспорте, в других общественных местах. Во многом именно из-за этого в регионе не происходит сокращения числа больных COVID-19. Поэтому отменять действующие ограничения пока преждевременно. Основываясь на рекомендациях Главного санитарного врача по Самарской области, оперативный штаб принял решение их продлить. В муниципалитетах продолжатся рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением масочного режима, а также санитарно-эпидемиологических требований на объектах потребрынка, на транспорте. Волонтерские штабы в регионе работают в штатном режиме во всех муниципальных образованиях, поэтому у пожилых людей есть возможность обратиться за помощью в доставке продуктов к добровольцам. Кроме того, заместителю министра — руководителю департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области Сергею Бурцеву поручено организовать обзвон ранее обращавшихся к волонтерам пожилых людей и уточнить, какая помощь им необходима на текущий момент, передает пресс-служба облправительства.