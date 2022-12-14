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Ольга Павлова: с возрастом у многих людей снижается зрение из-за различных заболеваний

14 декабря 2022 15:47
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Помимо регулярного посещения офтальмолога, необходимо уделять внимание профилактическим мероприятиям.

С возрастом у многих людей снижается зрение из-за различных заболеваний — как глазных, так и общих. О способах профилактики рассказала заведующая офтальмологическим микрохирургическим отделением №2 больницы им. Т.И.Ерошевского, кандидат медицинских наук Ольга Павлова:

«Чтобы сохранить хорошее и качественное зрение как можно дольше, помимо регулярного посещения офтальмолога, необходимо уделять внимание профилактическим мероприятиям.
— Несложные упражнения для зрения влияют на усиление кровоснабжения тканей глаза, повышают тонус, эластичность и силу глазных мышц, укрепляют мышцы век, снимают усталость. Пример несложных тренировок, которые можно выполнять в любое свободное время:

1. Закройте глаза и посмотрите сначала направо затем налево. Повторите 10 раз. Не открывая глаз, совершайте круговые движения глазами по часовой стрелке и в обратном направлении (тоже 10 раз).

2. Выберите близкий и отдаленный объекты перед собой. Переводите взгляд с одного на другой, фокусируя зрение на каждом.

 Сохранить зрение помогут занятия спортом. Предпочтения лучше отдать такому виду тренировок, где необходима постоянная фокусировка глаз, например, бадминтон, теннис, баскетбол.

 Для нормального зрения важно разнообразное и полноценное богатое белками и витаминами питание.

 Важно правильно организовать свое рабочее место и хорошее освещение. Обращать внимание на расстояние до глаз. Правильное расстояние между глазами и текстом должно быть не менее 30 см. Не рекомендуется чтение лежа, так как не соблюдается необходимое расстояние от глаз до книги. Вредно читать в транспорте, текст в результате тряски находится на разном расстоянии, глазам приходится совершать множество установочных движений и значительно напрягать глазные мышцы.

 Необходимо соблюдать правила работы за компьютером. После сорока минут работы за монитором компьютера необходимо делать перерыв, выполнять легкие упражнения. Например, более частое моргание, способствует расслаблению глазных мышц и увлажнению глаза.

Отказ от курения существенно снизит риск возникновения проблем со зрением. Вероятность развития возрастной макулярной дистрофии у курильщиков в два раза выше, чем у некурящих.

Очень важно соблюдать правила гигиены при использовании контактных линз, при несоблюдении которых могут возникнуть серьезные заболевания глаз, и даже привести к потере зрения.

Ведение здорового образа жизни и своевременный контроль зрения, достоверно снижают риск развития глазных заболеваний.
Важно помнить! Обратиться к врачу нужно при любых жалобах на зрение».

 

Фото:    минздрав СО

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Здравоохранение
Помимо регулярного посещения офтальмолога, необходимо уделять внимание профилактическим мероприятиям.
14 декабря 2022  15:47
Ольга Павлова: с возрастом у многих людей снижается зрение из-за различных заболеваний
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