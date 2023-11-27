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Около половины россиян не знают о наследственной предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям

27 ноября 2023 12:28
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Около половины россиян не знают о наследственной предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям

СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» решили выяснить как россияне заботятся о своей сердечно-сосудистой системе. Ведь по данным Росстата, болезни, связанные с системой кровообращения – самая частая причина ухода из жизни в России (43,8%, или 831 557 в абсолютном значении). В ходе опроса* выяснилось, что лишь половина респондентов уделяют внимание этому жизненно важному органу. Причем треть из них делают это время от времени (32%) и только 17% – регулярно.

Наиболее популярными способами профилактики болезней сосудов и сердца респонденты считают (открытый вопрос, можно было назвать несколько вариантов) отказ от вредных привычек (39%), правильное питание (33%), снижение уровня стресса в своей жизни (30%) и соблюдение режима сна (28%). Наименее популярные методы заботы о сердце – занятие спортом (4%) и применение БАДов (12%).

Респонденты отмечают, что стараются следить за состоянием своего здоровья. Абсолютное большинство периодически измеряют артериальное давление: 57% – при плохом самочувствии, 16% – несколько раз в неделю, а 12% – ежедневно. Только 10% опрошенных делают это несколько раз в день. 5% не смогли вспомнить, как часто  используют тонометр.

При этом опрошенные признают, что в их жизни присутствуют факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Среди множества вариантов ответа наиболее популярными стали вредная еда (43%), курение (33%), малоподвижный образ жизни (22%), частые переработки и несбалансированный режим труда и отдыха (20%). В топ-факторов риска также вошли стресс, волнения и переживания (19%) и употребление алкоголя (15%). Реже всего россияне выбирали короткую продолжительность сна (6%) и избыточный вес (4%).

Также выяснилось, что не каждый россиянин знает о наследственных заболеваниях, передающихся в его семье из поколения в поколение. Около половины респондентов (47%) не владеют информацией о наследственной предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям. Четверть знают, что у близких были такие проблемы (24%), а 9% отмечают, что проблемы с сосудами начинались только в их поколении. Лишь каждый пятый (20%) хотел бы знать о наследственных предрасположенностях в семье. Еще четверть (24%) не ответили на этот вопрос, а 56% предпочли бы избежать информации об истории наследственных заболеваний в семье. 

«Здоровье нашего организма напрямую зависит от работоспособности сердца и сосудов, которые можно сравнить с нашим внутренним двигателем. Важно заботиться о здоровье сердца, ведь именно от него зависит  наша жизнеспособность и качество жизни. Однако в современном динамичном мире сохранить баланс между здоровьем и воздействием окружающей среды бывает сложно: стрессы, вредные привычки, экология и другие факторы могут спровоцировать появление различных проблем со здоровьем. Крайне важно не только вовремя узнать о болезни, но и финансово защитить себя на случай ее возникновения. Эту задачу решают программы накопительного и рискового страхования жизни, которые позволяют получить доступ к квалифицированной медицинской помощи и сохранить качество жизни на привычном уровне. Программы с генетическими чекапами помогут узнать о предрасположенности к возможным заболеваниям и заранее предупредить их возникновение, – говорит Гульнара Орлова, руководитель управления по развитию страховых продуктов и сервисов СК «Росгосстрах Жизнь». – При этом приобрести страховую защиту и обеспечить себе «финансовую подушку безопасности» на случай выявления проблем с сердечно–сосудистой системой готовы 45% опрошенных».

*Опрос 1220 респондентов проведен во всех регионах России в ноябре 2023 года.

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