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Врачи напоминают о важности прохождения диспансеризации. Около 600 тысяч взрослого населения Самарской области проверили здоровье в рамках диспансеризации и профилактического медицинского осмотра. По итогам обследований у 8164 человек впервые установлен диагноз артериальная гипертония.



«Почти 60% выявленных случаев приходится на трудоспособное население. К сожалению, сопутствуют артериальной гипертензии, так называемые, сердечно-сосудистые катастрофы. Это нарушение мозгового кровообращения — инсульт, инфаркт миокарда и хроническая сердечная недостаточность. Профилактические мероприятия — повод задуматься над своим образом жизни. Артериальное давление важно отслеживать в любом возрасте, потому что артериальная гипертония может развиваться бессимптомно. Она поражает жизненно важные органы - сердце, головной мозг, кровеносные сосуды, сетчатку глаза, почки. Простой контроль уровня артериального давления позволяет избежать развития серьезных заболеваний. Если вы фиксируете высокие показатели артериального давления - 140 на 90 мм рт ст, то обязательно обратитесь к врачу в поликлинику для консультации и диагностики», - отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа Юрий Мальшин.



Для здоровья сердца важно:



Отказаться от вредных привычек (курения, включая электронные сигареты, потребления алкоголя, безопасных доз которого не существует);

Нормализовать питание;

Ограничение потребления поваренной соли до 5 г в сутки.

Уделять время достаточной физической активности;

Сохранять позитивный настрой

Проходить диспансеризацию и профилактические осмотры.



«Диспансеризация и профилактические осмотры помогают выявлять заболевания на ранних стадиях, когда они еще не вызывают явных симптомов. Своевременное лечение сердечно-сосудистых заболеваний уменьшает риск развития осложнений. Поэтому не забывайте измерять своё артериальное давление, своевременно проходите диспансеризацию и строго соблюдайте все рекомендации врача, в том числе по приему лекарственных препаратов», - подчеркнул Юрий Мальшин.



Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

Фото: минздрав СО