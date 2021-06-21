Офтальмолог рассказала об опасности ношения линз в жару

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Врач-офтальмолог Татьяна Шилова рассказала, что ношение контактных линз в жаркую солнечную погоду может травмировать глаза.

По словам специалиста, в жаркую погоду из-за повышенной испаряемости уменьшается прослойка слезной пленки, в связи с чем линза находится в более плотном контакте с роговицей. Из-за этого появляются микроэрозии на поверхности роговицы.

«Компенсировать даже увлажняющими каплями не всегда получается, поэтому контактная коррекция — нехороший способ, и мы советуем переходить на очки, потому что с очками обменные процессы роговицы и качество слезной пленки намного выше, нежели с контактной линзой», — рассказала она телеканалу «Звезда» в понедельник, 21 июня.

Ранее в понедельник специалисты МЧС России в условиях жары посоветовали ограничить потребление чрезмерно холодных напитков и меньше курить.

Также в жаркую погоду необходимо принимать прохладительный душ, при этом температура воды не должна быть ниже 30 градусов, и выпивать не менее 2–2,5 л чая, минеральной столовой негазированной воды, подсоленной воды, прохладительных напитков, пишут "Известия".

Фото: Pixabay.com.