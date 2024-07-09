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Одну из поликлиник Чапаевска модернизируют благодаря нацпроекту

9 июля 2024 14:58
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Здесь провели ремонт входной группы и внедрили технологии бережливого производства.



Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» обновили подразделение Чапаевской центральной городской больницы по адресу Ленина, 5, где наблюдаются 13 тысяч жителей города. Здесь провели ремонт входной группы и внедрили технологии бережливого производства. До конца месяца будет установлена новая мебель.

«Строители подошли к обновлению поликлиники с точки зрения современных требований, включая планирование пространства. Обновили регистратуру, выделили зону для инфекционных больных с отдельным входом и зону ожидания приема. Также мы закупили современные мебель и оборудование, в том числе для проведения УЗИ и ЭхоКГ», – рассказал главный врач Чапаевской центральной городской больницы Николай Юрицин.

Помимо капремонта расширяется функционал этого подразделения.

« На первом этаже будет осуществляться прием пациентов в поликлинике. На втором - создаём центр амбулаторной кардиологической помощи и планируем запуск дневного стационара. На третьем этаже располагается центр амбулаторной онкологической помощи, открытый в 2023 году в рамках нацпроекта», – отметил главный врач.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО/Алексей Коновалов

Теги: Медицина

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