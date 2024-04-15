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Обновлено отделение Сергиевской центральной районной больницы

15 апреля 2024 21:50
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Здесь получают медицинскую помощь более 9 тысяч жителей.

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» обновлено отделение Сергиевской центральной районной больницы, где получают медицинскую помощь более 9 тысяч жителей.

В поликлинике провели капитальный ремонт и внедрили технологии бережливого производства.

«На первом этаже у нас открытая регистратура, гардероб, зона ожидания приема, комфортные условия для маломобильных пациентов, — рассказал главный врач Сергиевской больницы Сергей Бородулин. — Кабинеты врачей — травматолога, хирурга и онколога, — а также перевязочный кабинет для удобства пациентов расположены на первом этаже. Кроме того, открылся кабинет приема температурящих больных с отдельным входом. В поликлинику переведена женская консультация. Теперь весь комплекс медицинской помощи женщины могут получать в одном месте».

Всего за последние годы в Сергиевском районе обновили 12 объектов здравоохранения. Также построен приемно-диагностический корпус, где жители получают экстренную и плановую консультативную помощь.
 

 

Фото:   минздрав СО

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