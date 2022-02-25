Нутрициолог рассказала о продуктах с большим количеством витамина D

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Нутрициолог Елена Воскресенская в четверг, 24 февраля, рассказала в беседе с «РИА Новости» о продуктах, помогающих восполнить дефицит витамина D в организме.

Витамин D — важный микронутриент, помогающий усваивать кальций и фосфор из еды и предотвращающий размягчение костной ткани, развитие рака и остеопороз.

«Около 90% витамина D вырабатывается в организме от ультрафиолетовых лучей. Но в России лето короткое, и приходится добирать его из продуктов. Больше всего витамина D находится в жирной рыбе. Дикий лосось, селедка, скумбрия, сардина, кета, горбуша, палтус, печень трески, устрицы, красная и черная икра — отличные источники витамина. Можно найти витамин D и в лесных грибочках, которые напитались солнцем. А вот грибы из супермаркета, к сожалению, почти не содержат этот витамин. Яйца, говяжья и свиная печень, сливочное масло, козье молоко, творог и сыр — также прекрасные источники», — отметила нутрициолог.

Эксперт также обратила внимание, что витамин D поддерживает нервную и иммунную системы, регулирует уровень инсулина.

Ранее, 22 февраля, врач-диетолог и эндокринолог Полина Королева рассказала, что если у человека нет серьезных проблем со здоровьем, ему лучше отказаться от употребления белого шлифованного риса.

По словам специалиста, исключить из рациона белый рис в первую очередь стоит людям с повышенным индексом массы тела и метаболическими нарушениями. В продукте весьма ограниченное количество витаминов и клетчатки, зато преобладают углеводы, пишут "Известия".