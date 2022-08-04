Нутрициолог: одной из самых полезных ягод, которую можно вырастить в огороде, является крыжовник

251

Одной из самых полезных ягод, которую можно вырастить в огороде, является крыжовник. Об этом 4 августа рассказала нутрициолог Анна Шутова, передают "Известия".

Крыжовник представляет особую ценность благодаря высокому содержанию витамина C, который при этом находится в удобной для освоения форме.

«В крыжовнике действительно витамина С в 3–4 раза больше, чем в малине и чернике. В спелых плодах витамина С вдвое больше, чем в недозрелых. И это именно тот витамин С, который максимально усвоит наш организм, так как находится он там в окружении флавоноидов с их бесценными антиоксидантными свойствами», — сказала эксперт «Газете.Ru».

При этом она отметила неприхотливость крыжовника, благодаря чему его можно выращивать в российских условиях на дачных участках. Еще одним свойством ягоды Шутова назвала наличие большого количества антиоксидантов.

«Если сравнить с черникой, которая тоже считается одним из лидеров по этому показателю, то содержание в крыжовнике в 27 раз выше. А если сравнить с малиной, то в 13 раз. Единственная ягода, чуть ближе стоящая к крыжовнику по содержанию антиоксидантов, — асаи. Но и в ней концентрация ниже — примерно в полтора раза», — рассказала специалист.

Крыжовник будет полезен при анемии и проблемах с пищеварением, а также имеет свойства антидепрессанта и антивирусного средства.

«Интересен и тот факт, что крыжовник содержит пять вкусов из шести возможных, что считается самым полезным и сбалансированным. А уже в ходе современных исследований ученые выяснили, что экстракты, добытые из ягод крыжовника, способны снижать активность множества вирусов: штаммов гриппа, герпеса, гепатита B и прочих. Предположительно, этот эффект обусловлен наличием фенолов и некоторых других активных веществ», — добавила Шутова.

Фото: pxhere