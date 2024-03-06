Новый транспорт помогает оперативно оказывать помощь жителям Похвистневского района

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За последние 2 года в Похвистневскую центральную районную больницу поступило 5 автомобилей неотложной помощи на базе «Лада Нива». 2 из них пополнили автопарк учреждения в прошлом году.



Новые машины используют медработники в сёлах Подбельск и Кротково.



«Во врачебной амбулатории села Подбельск наблюдаются свыше 3000 человек. Специалисты также выезжают для оказания неотложной помощи в села Малый Толкай и Красные Ключи. На машине доставляют биоматериалы в лабораторию, лекарственные препараты. Транспорт — хорошее подспорье для медицинских работников в сельской местности», — отметил главный врач Похвистневской больницы Евгений Разумов.



Врач общей практики Михаил Стройкин более 7 лет работает в селе Кротково. Рассказывает, транспорт незаменим при проведении выездных профилактических осмотров и диспансерного наблюдения.



«Это настоящий вездеход, очень удобная машина. Особенно для грунтовой дороги. Помогает быстро добраться до пациента и оказать ему необходимую помощь. Носилки удобны для транспортировки маломобильных пациентов в Похвистнево, если это необходимо», — рассказал врач.



Напомним, модернизация первичного звена здравоохранения — часть национального «Здравоохранение», который реализуется по решению президента России Владимира Путина. В Самарской области при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения. В 2023 году в медучреждения региона поступил 131 автомобиль для оказания неотложной помощи. В этом году планируется поставка еще 97 санитарных машин.

