Новый рентген-аппарат помогает специалистам Приволжской больницы выявлять патологии на ранних стадиях

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В этом году специалисты Приволжской центральной районной больницы выполнили более 2,5 тысяч исследований на цифровом рентгенодиагностическом комплексе высокого класса, поступившем в учреждение по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Напомним, модернизация первичного звена здравоохранения реализуется во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина. Развитие первичной медико-санитарной помощи, оснащение медучреждений современным оборудованием ведется в регионе под контролем Губернатора Дмитрия Азарова.

Новое рентгенодиагностическое оборудование поступило в учреждение осенью 2021 года. Современная установка помогает врачам выполнять высокоточную диагностику заболеваний сердца и сосудов, органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата, дыхательной и репродуктивной систем.

«Выявить патологию на ранней стадии – значит подарить пациенту шанс на полное излечение, предотвратить прогрессирование заболевания, переход его в хроническую стадию и уменьшить риск развития сопутствующих заболеваний, — отметила врач-рентгенолог Приволжской больницы Инесса Ожигова. — В отличие от пленочных рентген-аппаратов, где в качестве принимающего устройства используется пленка, при работе на нашем новом оборудовании картинка проявляется на рабочем компьютере лаборанта: специалист ее обрабатывает, маркирует и отправляет на рабочее место врача. Затем врач может рассмотреть изображение под любым углом, увеличить его, изменить контрастность снимка. Также есть возможность архивировать результаты обследования. Это позволяет в динамике отслеживать состояние пациентов».

Всего в 2021 году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в сельские больницы и городские поликлиники региона поступило 889 единиц медтехники, в том числе 37 единиц «тяжелого оборудования». Обновление материально-технической базы учреждений продолжится в этом году.