Новый COVID-госпиталь в Самаре откроется летом 2021 года

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Расположен он будет на территории областной больницы им. Середавина — об этом сообщили на официальной странице оперштаба по борьбе с коронавирусом.



Сейчас проводятся работы по возведению модульного здания нового госпиталя — планируется, что он будет одноэтажным. Внутри будет размещено приемно-диагностическое отделение с кабинетами КТ, ЭКГ, УЗИ и лаборатория, реанимационное отделение и палаты на 60 коек. В корпусе будут осматривать пациентов, проводить исследования. Таким образом разгрузится основное здание больницы.



Подобный модульный корпус также строится сейчас при Тольяттинской городской клинической больнице №5, где в том числе расположен крупный ковидный госпиталь, пишет СО ОНЛАЙН.