Новый автотранспорт помогает оперативно оказывать помощь жителям Елховского района

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Сегодня автопарк Елховской центральной районной больницы насчитывает 10 автомобилей. За последние годы автопарк обновлен благодаря национальному проекту "Здравоохранение" - поставлены 7 машин для оказания неотложной помощи.



Автомобили закреплены за больницей, ОВОПами в сёлах Тёплый Стан, Никитинка и Берёзовка и ФАПом в селе Владимировка.



«Безусловно, новый автотранспорт повышает мобильность и доступность оказания медпомощи жителям в сельской местности. Наши специалисты используют его для выездов к маломобильным пациентам, медицинской эвакуации пациентов в случае необходимости в стационар, а также доставки биоматериалов в лабораторию», – отметил главный врач Елховской больницы Леонид Винокуров.



Напомним, модернизация первичного звена здравоохранения — часть национального «Здравоохранение», который реализуется по решению президента России Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона поступили 97 автомобилей для оказания неотложной помощи.

Фото: минздрав СО