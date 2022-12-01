«Новые технологии в онкологии»: в Самарском онкодиспансере проходит научно – практическая конференция с международным участием

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В Самарском областном клиническом онкологическом диспансере сегодня проходит ежегодная научно – практическая конференция с международным участием «Новые технологии в онкологии».



С приветственном словом к участникам мероприятия обратился министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.



«Онкологическая служба региона выполняет не только методологическую и идеологическую, но и обучающую функцию. Подобные конференции - это эффективная площадка для обмена опытом и внимательного отношения к каждой рекомендации специалистов и коллег с других регионов. Для всех специалистов и онкослужбы, и первичного звена здравоохранения приоритетны вопросы профилактики, онконастороженности, раннего выявления заболеваний. Занимаясь выявлением онкопатологии на ранней стадии, мы повышаем качество жизни наших пациентов и обеспечиваем увеличение продолжительности их жизни. Онкослужба, все ее звенья активно развиваются в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». С 2019 года только в областной диспансер поставлено более 150 единиц современной медицинской техники. Для приближения специализированной помощи и своевременной диагностики в области создается сеть центров амбулаторной онкологической помощи», - отметил министр.



Участники конференции обсудили инновационные методики для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями, вопросы реализации программ по борьбе с онкологическими заболеваниями.



«На сегодняшний день борьба со злокачественными новообразованиями задает вектор деятельности всего мирового медицинского сообщества. Российскими и зарубежными медицинскими организациями накоплен большой опыт в онкологии, поэтому нам есть чем поделиться друг с другом и в области медицинских, и в области клинических исследований. Наша задача познакомить специалистов, поделиться идеями, привлечь к научной работе студентов», - рассказал главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач областного онкодиспансере Андрей Орлов.





Фото: минздрав СО