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Новое оборудование помогает специалистам Елховской больницы выявлять заболевания сердца

27 июня 2022 13:28
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Новое оборудование помогает специалистам Елховской больницы выявлять заболевания сердца

Жители Елховского района проходят обследование на новом оборудовании — аппаратах холтеровского мониторирования сердечного ритма. Оборудование поступило в Елховскую центральную районную больницу в 2021 году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Напомним, модернизация первичного звена здравоохранения реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию первичной медико-санитарной помощи, внедрению новейших методик, оснащению медучреждений современным оборудованием.

Сегодня каждому жителю Елховского района при наличии медицинских показаний показаний доступно проведение суточного электрокардиографического мониторинга. В кабинете функциональной диагностики пациенты по направлению терапевтов, врачей общей практики и педиатров получают амбулаторный телеметрический регистратор и инструкцию о том, как фиксировать особенности своего состояния в течение суток.

«На следующий день отчет оказывается в руках доктора, после чего врач принимает решение о дальнейшей маршрутизации пациента, — рассказала медицинская сестра кабинета функциональной диагностики Елховской больницы Анна Алексеевна Горшенина. — Раньше мы направляли пациентов в областной кардиодиспансер, сегодня же делаем все «дома» — на базе поликлиники».
По словам врача-педиатра Елховской больницы Антонины Челышковой, проведение суточного электрокардиографического мониторинга в районной больнице значительно расширило возможности дифференциальной диагностики целого ряда заболеваний сердечно-сосудистой системы у взрослых и у детей — как в рамках диспансерного наблюдения, так и для оценки эффективности лекарственной терапии, постановки первичных диагнозов.
«Особенно актуален суточный электрокардиографический мониторинг для обследования детей и подростков. В период ускоренного роста и развития организма нарушения сердечного ритма не являются редкостью, но, несомненно, требуют внимания специалистов, — отметила Антонина Антоновна. — Теперь и взрослым, и детям очень удобно пройти суточный мониторинг, не выезжая за пределы района. Расширение спектра диагностических исследований на базе нашего учреждения – важный шаг к повышению доступности и качества оказания медицинской помощи жителям муниципального района».
Напомним, в 2021 году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в сельские больницы и городские поликлиники региона поступило 889 единиц медтехники, в том числе 37 единиц «тяжелого» оборудования.

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