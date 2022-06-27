Новое оборудование помогает специалистам Елховской больницы выявлять заболевания сердца

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Жители Елховского района проходят обследование на новом оборудовании — аппаратах холтеровского мониторирования сердечного ритма. Оборудование поступило в Елховскую центральную районную больницу в 2021 году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Напомним, модернизация первичного звена здравоохранения реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию первичной медико-санитарной помощи, внедрению новейших методик, оснащению медучреждений современным оборудованием.

Сегодня каждому жителю Елховского района при наличии медицинских показаний показаний доступно проведение суточного электрокардиографического мониторинга. В кабинете функциональной диагностики пациенты по направлению терапевтов, врачей общей практики и педиатров получают амбулаторный телеметрический регистратор и инструкцию о том, как фиксировать особенности своего состояния в течение суток.