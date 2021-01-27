Николай Ренц - о вакцинации против коронавируса: "Я привился в октябре, а моя семья - месяц назад"

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Руководитель информационного центра оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в Самарской области Николай Ренц отметил, что сейчас не стоит забывать о всех необходимых эпидемиологических нормах, а некоторым группам граждан нужно об этом позаботиться в первую очередь.

Медик подчеркнул, что, несмотря на то, что отечественная разработка очень действенна, она довольно-таки проста с точки зрения конструкции препарата. И что очень важно, российская вакцина не может повлиять на наследственность человека, вызвать серьёзные побочные действия.