Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области будут созданы все условия для роста объемов жилищного строительства
В Самарской области будут созданы все условия для роста объемов жилищного строительства
В Самарской области нашли множество заброшенных сельхозугодий
В Самарской области нашли множество заброшенных сельхозугодий
Студенческие отряды появятся в ссузах Самарской области
Студенческие отряды появятся в ссузах Самарской области
В Самаре перенесли сроки открытия IT-парка
В Самаре перенесли сроки открытия IT-парка
Николай Ренц - о вакцинации против коронавируса: "Я привился в октябре, а моя семья - месяц назад"
Николай Ренц - о вакцинации против коронавируса: "Я привился в октябре, а моя семья - месяц назад"
Еще 11 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Еще 11 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Самарца, убившего родителей, будут лечить
Самарца, убившего родителей, будут лечить
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
Самара  -5 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.64
0.78
EUR 91.67
0.52
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Молодежка ОНФ» СО поздравила студентов с праздником
На УСЦ "Чайка" состоится традиционный лыжный марафон "Сокольи Горы"
Росгвардеец Михаил Баев стал серебряным призером Кубка СО по рукопашному бою
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Николай Ренц - о вакцинации против коронавируса: "Я привился в октябре, а моя семья - месяц назад"

27 января 2021 12:43
52
Николай Ренц - о вакцинации против коронавируса: "Я привился в октябре, а моя семья - месяц назад"

Руководитель информационного центра оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в Самарской области Николай Ренц отметил, что сейчас не стоит забывать о всех необходимых эпидемиологических нормах, а некоторым группам граждан нужно об этом позаботиться в первую очередь.

Медик подчеркнул, что, несмотря на то, что отечественная разработка очень действенна, она довольно-таки проста с точки зрения конструкции препарата. И что очень важно, российская вакцина не может повлиять на наследственность человека, вызвать серьёзные побочные действия.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Здравоохранение
27 января 2021  12:43
Николай Ренц - о вакцинации против коронавируса: "Я привился в октябре, а моя семья - месяц назад"
Николай Ренц - о вакцинации против коронавируса: "Я привился в октябре, а моя семья - месяц назад"
Руководитель информационного центра оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в Самарской области отметил, что сейчас не стоит забывать о всех необходимых...Здравоохранение
52
27 января 2021  12:39
Еще 11 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Еще 11 человек умерли от коронавируса в Самарской области
В регионе за сутки на 27 января выявлены 275 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
117
27 января 2021  11:44
Терапевт назвала нетипичный признак инфаркта миокарда
Терапевт назвала нетипичный признак инфаркта миокарда
Как объяснила специалист, во время сердечного приступа приток крови к сердцу неожиданно блокируется, обычно это происходит из-за тромба. Здравоохранение
184
26 января 2021  17:52
Дмитрий Азаров проводит оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Отдельные внимание уделено вакцинации.
В Самарской области в два раза увеличено количество прививочных пунктов для вакцинации от коронавируса
Дмитрий Азаров проводит оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Отдельные внимание уделено вакцинации. Здравоохранение
1901
26 января 2021  17:17
В отделении проведен ремонт, появилась яркая навигация и новое медицинское оборудование.
В Куйбышевском районе Самары дети теперь получают медпомощь в «бережливой» поликлинике  
В отделении проведен ремонт, появилась яркая навигация и новое медицинское оборудование. Здравоохранение
463
26 января 2021  17:03
Светлана Архипова уверена, что массовые шествия, прошедшие в минувшие выходные, создают риски осложнения ситуации по коронавирусу для региона.
Главный санитарный врач региона считает серьезным риском незаконные шествия
Светлана Архипова уверена, что массовые шествия, прошедшие в минувшие выходные, создают риски осложнения ситуации по коронавирусу для региона. Здравоохранение
559
26 января 2021  12:24
Еще 10 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Еще 10 человек умерли от коронавируса в Самарской области
За сутки на 26 января выявлены 279 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
442
25 января 2021  15:58
Коэффициент летальности в области - 2,03, в стране - 1,87.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции  
Коэффициент летальности в области - 2,03, в стране - 1,87. Здравоохранение
946
24 января 2021  16:16
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7605.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7605. Здравоохранение
1328
24 января 2021  12:39
Еще 7 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Еще 7 человек умерли от коронавируса в Самарской области
В Самарской области за сутки на 23 января выявлены 285 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
1347
Весь список
Современная медицина
23 декабря 2020  20:26
Лечение алкоголизма
Алкоголизм это одна из проблем множества людей по всему миру. Эта пагубная привычка сгубила ни одну жизнь. Современная медицина
6788
2 декабря 2020  11:25
Как не впасть в депрессию на карантине
За время карантина нужно понять, что самым важным в жизни есть сама жизнь. Карантин изменил жизнь многих, и несомненно, повлиял на каждого. Современная медицина
8407
19 ноября 2020  21:57
Капельница от алкоголя в Мытищах на дому – анонимная клиника
Снять проявления интоксикации поможет капельница от алкоголя в Мытищах . Инфузионная терапия проводится на дому – врачи–наркологи частной клиники...Современная медицина
8072
Весь список
Новости медицины
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
Прошли времена, когда онкологию считали неизлечимой болезнью. В современном мире есть масса клиник онкологической направленности, где осуществляют...Новости медицины
9547
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
Пьянство — это номер один из задач большого количества людей по всему миру. Данная пагубная привязанность сгубила далеко ни одну жизнь. Новости медицины
10810
17 декабря 2020  18:05
Офтальмологическая глазная клиника Нью Вижн – профессионально и результативно
Заболевания глаз, снижения зрения – актуальная и весьма распространенная проблема многих людей в современном мире. Подобные заболевания возникают из-за...Новости медицины
12436
Весь список
Самарско-Тольяттинская агломерация
11 ноября 2020  16:38
Старость – это по-своему уникальная пора жизни, котрая являетсмя итогом наших деяний в молодом и зрелом возрасте.
Особенности домов для престарелых
Старость – это по-своему уникальная пора жизни, котрая являетсмя итогом наших деяний в молодом и зрелом возрасте. Самарско-Тольяттинская агломерация
9825
20 августа 2020  13:55
19 августа - День рождения русской тельняшки
19 августа - День рождения русской тельняшки
 Существует мнение, что именно в этот день в 1874 году по инициативе Великого Князя Константина Николаевича Романова, носившего тогда высший военно-морской чин...Самарско-Тольяттинская агломерация
12421
3 августа 2020  20:23
Биографии известных личностей
 В каждой стране есть люди, которые занимаются различной деятельностью. Чаще всего популярностью пользуются политики, бизнесмены и многие другие специалисты.Самарско-Тольяттинская агломерация
8728
Весь список
Самара - Город - курорт
22 января 2021  19:57
Проводить саму перепись будут местные егеря. Учитывать станут лосей, косуль, кабанов, лисиц, корсаков, хорей, горностаев, белок, зайцев-беляков и русаков, тетеревов, глухарей и серых куропаток.
Охотоведы Самарской области собираются выяснить, сколько диких животных есть на территории региона
Проводить саму перепись будут местные егеря. Учитывать станут лосей, косуль, кабанов, лисиц, корсаков, хорей, горностаев, белок, зайцев-беляков и русаков,...Самара - Город - курорт
834
19 января 2021  09:46
Как использовать пиротехнику правильно
В жизни есть много поводов для праздника. Это могут быть дни рождения, свадьбы, рождения детей, Новый год или 8 марта. Свадьба - это одно из главных событие в жизни...Самара - Город - курорт
1221
18 января 2021  10:10
Цветы — это всегда удачный подарок, их можно подарить как одни, так и в качестве дополнению к основному подарку.
Покупаем цветы. Внимание на каждый день
Цветы — это всегда удачный подарок, их можно подарить как одни, так и в качестве дополнению к основному подарку. Самара - Город - курорт
1374
Весь список
Красота и стиль
20 января 2021  18:35
Для того чтобы сменить имидж, чтобы привести себя в полный порядок, мужчине стоит подобрать подходящую стрижку.
Как подобрать мужскую стрижку
Для того чтобы сменить имидж, чтобы привести себя в полный порядок, мужчине стоит подобрать подходящую стрижку. Красота и стиль
1064
24 ноября 2020  13:33
Почему одни композиции нравятся безоговорочно, другие “надевают” только по праздникам или на торжественные выходы, а третьи - сразу же отвергают. Выбираем аромат, который понравится девушке
Что можно узнать по аромату духов о характере девушки?
Почему одни композиции нравятся безоговорочно, другие “надевают” только по праздникам или на торжественные выходы, а третьи - сразу же отвергают. Выбираем...Красота и стиль
6562
8 ноября 2020  08:34
Как выбрать подарок девочке 10 лет
Девочки в любом возрасте обожают праздники. Праздник у каждого ребенка ассоциируется с весельем, приятной суетой, гостями, нарядами, и, конечно же, с подарками. Красота и стиль
6895
Весь список
Модные тендеции
21 января 2021  13:02
Как выбрать украшения для пирсинга
В современном мире все более популярен пирсинг. И выбирать украшения для пирсинга важно грамотно. В индустрии пирсинга есть масса разнообразных украшений на...Модные тендеции
961
13 февраля 2020  18:37
Флористическая тэйп лента – особенности
 Существует множество различных видов прикладного творчества, рукоделия. И в таких известны и популярных как квиллинг и керамическая флористика, незаменимее...Модные тендеции
11666
13 февраля 2020  15:27
Перепродажа брендовых вещей от частых владельцев – помощь маркетплейса LUXXY
 В современном мире многие создают свои интернет-магазины Это прибыльно, ведь появляется возможность ознакомить с товарами массу заинтересованных...Модные тендеции
7938
Весь список
Туризм в Самаре
18 ноября 2020  16:02
Как найти работу в Варшаве?
Как найти работу в Варшаве?
Варшава стала привлекательным местом для иностранцев, которые хотят там жить и работать. Ежегодно в столицу Польши стекается тысячи трудовых кадров, которые...Туризм в Самаре
8383
19 октября 2020  12:44
Лодки ПВХ: особенности и разновидности товара
Рыбалка считается наиболее популярным отдыхом среди мужчин. Только стоит серьезно подходить к выбору необходимого оборудования. Туризм в Самаре
7960
10 октября 2020  17:01
Как получить гражданство и паспорт Швейцарии
Как получить гражданство и паспорт Швейцарии
В текущем 2020 г. функционируют прошлые – довольно сложные в исполнении правила обретения швейцарского гражданства. Но в скором времени условия станут...Туризм в Самаре
8800
Весь список
Современная медицина
23 декабря 2020  20:26
Лечение алкоголизма
Алкоголизм это одна из проблем множества людей по всему миру. Эта пагубная привычка сгубила ни одну жизнь. Современная медицина
6788
2 декабря 2020  11:25
Как не впасть в депрессию на карантине
За время карантина нужно понять, что самым важным в жизни есть сама жизнь. Карантин изменил жизнь многих, и несомненно, повлиял на каждого. Современная медицина
8407
19 ноября 2020  21:57
Капельница от алкоголя в Мытищах на дому – анонимная клиника
Снять проявления интоксикации поможет капельница от алкоголя в Мытищах . Инфузионная терапия проводится на дому – врачи–наркологи частной клиники...Современная медицина
8072
Весь список
Видео
19 января 2021  12:01
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Свою первую игру самарцы в этом году провели двумя составами.
Спорт в регионе
7423
13 января 2021  12:09
Татарстан поздравляет с Днем рождения Самарской Губернии
Рустам Минниханов: "Вы - признанный центр отечественной ракето-космической промышленности, самодостаточный и экономически-сильный регион."
Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов поздравил наш регион с Днем рождения Самарской Губернии.
Социум
13977
13 января 2021  09:00
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Сегодня нашей родной Самарской Губернии исполняется 170 лет! 
Социум
12461
31 декабря 2020  10:29
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
На видеозаписи поздравления видно, что станция украшена к Новому году.
В стране
20428
30 декабря 2020  11:59
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Глава региона подчеркнул, что жители области не раз проявляли непоколебимый дух.
Социум
19670
Весь список
Контркультура
24 ноября 2020  23:45
Музыкальное оборудование может быть совершенно разным. Так найти его большой выбор вы сможете, обратившись в Sennheiser. Сейчас рассмотрим некоторые виды музыкального оборудования от Sennheiser.
Музыкальное оборудование. На что стоит обратить внимание при выборе
Музыкальное оборудование может быть совершенно разным. Так найти его большой выбор вы сможете, обратившись в Sennheiser . Сейчас рассмотрим некоторые виды...Контркультура
9289
28 октября 2020  06:48
Развивающие курсы на портале «Славянскiй Мiръ»
Развивающие курсы на портале «Славянскiй Мiръ»
Медиапортал «Славянскiй Мiръ» - это информационный сайт, способный с первой страницы вовлечь вас в увлекательный мир славянской культуры. Контркультура
8161
12 октября 2020  18:18
Что необходимо знать про похороны в Беларуси?
Каждый город в Беларуси имеет свои отличительные особенности. То же самое можно сказать и в отношении Минска. Этот город недаром считается, поэтому многие...Контркультура
7458
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
34939
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
36693
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
36273
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
30991
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
31561
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Еще 11 человек умерли от коронавируса в Самарской области
27 января 2021  12:39 
Еще 11 человек умерли от коронавируса в Самарской области
В регионе за сутки на 27 января выявлены 275 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
28
Фактором, серьезно осложняющим нестабильную эпидситуацию, Главный санитарный врач региона считает массовые незаконные шествия, которые прошли в минувшую субботу.
26 января 2021  22:37 
На оперштабе было принято решение продлить режим повышенной готовности в Самарской области до 14 февраля
Фактором, серьезно осложняющим нестабильную эпидситуацию, Главный санитарный врач региона считает массовые незаконные шествия, которые прошли в минувшую... Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1679
В частности, руководителю минздрава СО  поручено проверить жалобы жителей муниципальных районов на отказ в оказании неотложной помощи.
26 января 2021  19:21 
Дмитрий Азаров Беняну: «По каждому факту неоказания медуслуг принимайте жёсткие меры»
В частности, руководителю минздрава СО  поручено проверить жалобы жителей муниципальных районов на отказ в оказании неотложной помощи. Политика региона
1506
Дмитрий Азаров проводит оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Отдельные внимание уделено вакцинации.
26 января 2021  17:52 
В Самарской области в два раза увеличено количество прививочных пунктов для вакцинации от коронавируса
Дмитрий Азаров проводит оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Отдельные внимание уделено вакцинации. Здравоохранение
1862
В День российского студенчества Дмитрий Азаров встретился со студентами СамГТУ, которые увлекаются урбанисткой.
25 января 2021  21:49 
Дмитрий Азаров обсудил с активистами Центра «UrbanClub» СамГТУ проекты благоустройства городских пространств
В День российского студенчества Дмитрий Азаров встретился со студентами СамГТУ, которые увлекаются урбанисткой. Образование
2772
Весь список
Акценты
Фактором, серьезно осложняющим нестабильную эпидситуацию, Главный санитарный врач региона считает массовые незаконные шествия, которые прошли в минувшую субботу.
26 января 2021  22:37 
На оперштабе было принято решение продлить режим повышенной готовности в Самарской области до 14 февраля
Фактором, серьезно осложняющим нестабильную эпидситуацию, Главный санитарный врач региона считает массовые незаконные шествия, которые прошли в минувшую... Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1720
В частности, руководителю минздрава СО  поручено проверить жалобы жителей муниципальных районов на отказ в оказании неотложной помощи.
26 января 2021  19:21 
Дмитрий Азаров Беняну: «По каждому факту неоказания медуслуг принимайте жёсткие меры»
В частности, руководителю минздрава СО  поручено проверить жалобы жителей муниципальных районов на отказ в оказании неотложной помощи. Политика региона
1541
Дмитрий Азаров проводит оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Отдельные внимание уделено вакцинации.
26 января 2021  17:52 
В Самарской области в два раза увеличено количество прививочных пунктов для вакцинации от коронавируса
Дмитрий Азаров проводит оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Отдельные внимание уделено вакцинации. Здравоохранение
1901
Весь список
Прямая речь/Интервью
После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
7091
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
7573
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии
14 января 2021  19:33 
Сергей Собянин: "В настоящее время 63 регион - один из регионов-лидеров. У него мощный промышленный, научный, образовательный и сельскохозяйственный потенциал."
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии. Социум
12394
Весь список
Новости Тольятти
27 января 2021  12:34
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
Площадь школы продезинфицировали, и к 25 января ученики вернулись в школу с дистанционного обучения. Новости Тольятти
74
26 января 2021  12:08
Выставка Химия в красках открылась в администрации Тольятти
Выставка «Химия в красках» открылась в администрации Тольятти
В творческом проекте приняли участие профессиональные живописцы, художники-любители, учащиеся художественных школ и студий г. Тольятти и Самарской области. Новости Тольятти
1118
25 января 2021  14:46
О сроках начала продаж будет объявлено дополнительно, но уже сегодня можно выбрать и забронировать свой будущий внедорожник.
Новая LADA Niva Travel: старт предзаказов
О сроках начала продаж будет объявлено дополнительно, но уже сегодня можно выбрать и забронировать свой будущий внедорожник. Новости Тольятти
2000
Весь список