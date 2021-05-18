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Николай Ренц: Меры по поддержке медиков, объявленные в Послании губернатора, позволят региону выигрывать кадровую конкуренцию у других территорий

18 мая 2021 19:50
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Глава Тольятти отметил важность шагов по привлечению молодых специалистов в здравоохранение.

Один из важных блоков, затронутых в Послании губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, касался здравоохранения. Это вполне оправдано, так как регион вместе со всей страной и миром переживает непростой период пандемии. По мнению Николая Ренца, пандемия обнажила ряд проблем, которые нашли свое отражение в Послании.

«Таких темпов развития инфраструктуры капитальных объектов здравоохранения в Самаркой области еще не было, - отметил он. - Строятся новые больницы, объекты, первичной медицинской помощи: поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты и офисы врачей общей практики. Это и объекты, которые будут обеспечивать лечение инфекционных больных. Мы все понимаем, что коронавирус – это надолго, но и любая другая инфекция не должна нас поставить перед ситуацией, когда мы не знаем, что делать, как лечить и где лечить». 

Николай Ренц отметил и важность предложений, озвученных губернатором, касающихся поддержки молодых специалистов в здравоохранении. В частности, это поддерживающие выплаты для тех, кто приходит работать по наиболее востребованным специальностям. При этом, по словам главы Тольятти, важно, что губернатор не только заострил внимание на увеличении суммы, но и поставил задачу расширить список специальностей, по которым такая поддержка будет обеспечена.

«Это важно, потому что это сделает нас более конкурентными в борьбе за выпускников и молодых специалистов, потому что есть регионы, где эта поддержка достаточно существенна», - подчеркнул он.

Вопрос дефицита медицинских кадров в Самарской области поможет решить и предложение главы региона о компенсации части затрат на ипотеку для врачей. 

«Жилье – это очень важно, оно сильно привязывает людей, поэтому компенсация расходов по ипотечным кредитам для врачей смотивирует и брать ипотеку, и, соответственно, оставаться работать в Самарской области», - считает Николай Ренц.

Он также напомнил, что важно мотивировать молодых людей на выбор специальности медицинского работника.  И здесь существенную роль сыграет выплата в 10 000 рублей выпускникам, которые поступят в вузы и колледжи, территориально находящиеся в Самарской области. 

«Это тоже будет способствовать притоку кадров, - считает Николай Ренц. - Нам нужно бороться с другими территориями за медицинские кадры. И меры, объявленные в послании, сделают нас значительно более конкурентными».

 

Фото:   пресс-служба реготделения пртии "ЕР"

 

Теги: здравоохранение Николай Ренц Послание губернатора

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