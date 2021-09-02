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Глава Тольятти объявил награду в 500 тыс. рублей за поимку поджигателей городского леса

2 сентября 2021 13:25
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Глава Тольятти объявил награду в 500 тыс. рублей за поимку поджигателей городского леса

В четверг, 2 сентября, глава Тольятти Николай Ренц провел заседание комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в ходе которой обсуждались меры по обеспечению защиты городских лесов от поджогов. Напомним, с 25 августа в связи с возникновением крупного лесного пожара в городе введен режим ЧС. Очередные возгорания в лесном массиве были зафиксированы накануне, 1 сентября. Основная версия случившегося – поджог. 

- На сегодняшний день мы имеем в Тольятти беспрецедентную ситуацию. Такого количества возгораний в городских лесах не было никогда. При этом возгорания возникают с завидным постоянством, повторяются все чаще и чаще. Вчера, например, первое возгорание произошло около 7 часов утра, сегодня – уже в 5 часов 40 минут. Всю последнюю неделю мы фиксировали по четыре-пять возгораний в сутки. Вчера их было уже восемь. При этом возгорания возникают явно в тех местах, где нет ни дороги, ни тропинки – в местах, куда надо скрытно войти, организовать поджог и быстро удалиться, - подчеркнул Николай Ренц. 

Глава города отметил, что систематические возгорания на различных участках тольяттинского леса не просто отвлекают большое количество сил и средств, но и подвергают угрозе безопасность жителей города. Дело в том, что муниципалитет вынужден привлекать на борьбу с лесными пожарами все силы городских пожарных частей, включая подразделения промышленных предприятий. ГУ МЧС России по Самарской области, в свою очередь,  вынуждено также направлять в Тольятти пожарную авиацию и расчеты из  ближайших городов и районов губернии. 

 - В сложившейся ситуации мы должны быть еще более сплоченными и организованными, - обратился глава города к участникам заседания. 

Николай Ренц также отметил, что предполагаемые злоумышленники своими действиями подвергают серьезному риску всех жителей Тольятти. 

- Безусловно, первейшая задача сейчас – выявить, кто совершает поджоги. Поэтому мы объявляем награду в размере 500 тыс. рублей тому, кто позволит выявить и изобличить организаторов и поджигателей леса, - заявил Николай Ренц. 

На заседании КЧС также была достигнута договоренность, что к систематическому патрулированию городских лесов в целях предупреждения новых возгораний будет привлечена конная полиция, представители ДНД и отдельные экипажи патрульно-постовой службы. Кроме того, сформировать постоянные отряды патрулирования предложено в организованных трудовых коллективах на крупных предприятиях Тольятти.   

 

Теги: лесной пожар Николай Ренц поджог Тольятти

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