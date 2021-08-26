В Самарской области преодолен рубеж в 1 миллион привитых от COVID-19 жителей

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Вчера жительница Автограда Мария Аввакумова в Тольяттинской городской клинической поликлинике №3 прошла вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Она стала миллионным жителем Самарской области, сделавшим прививку. С этим событием ее поздравил глава г.о. Тольятти, глава информационного центра регионального оперштаба по противодействию новой коронавирусной инфекции Николай Ренц.

Вручив Марии Ивановне подарок и букет цветов, Николай Альфредович подчеркнул: «Эта инъекция подарила вам уверенность в том, что если вы в будущем столкнетесь с вирусом и даже заболеете, то легко перенесете инфекцию, а вообще-то, вероятность заражения и попадания в больницу у вас будет в 30 раз меньше, чем у непривитых граждан».

Николай Ренц отметил, что особенно важна вакцинация для людей старше 60 лет. Представители старшего поколения должны подавать пример ответственного отношения к своему здоровью и бережного отношения к окружающим их жителям губернии.

«Примером для всех являются медицинские работники, сотрудники социальной сферы, образования, культуры, в Тольятти – еще и общественного транспорта, 70-80% которых вакцинированы, - рассказал глава города. - Единственное, что мы можем сделать для поддержки наших медработников, это прийти и сделать прививку. При этом мы получим колоссальный бонус – снизим риск заболевания и своей преждевременной смерти».

Глава города напомнил также, что, прежде чем делать прививку, необязательно сдавать тесты на количество антител в крови. Смело идти на прививку, по его словам, можно спустя полгода после болезни или после первой вакцинации.

Мария Аввакумова уже переболела COVID-19. «Скажу сразу: эта история очень неприятная, - поделилась она. - Высокая температура, плохое самочувствие, было тяжело дышать, но я обошлась без стационара, за что спасибо нашим врачам. Когда я вышла из этого состояния, то стала много ходить, гулять, а потом решила сделать прививку именно в августе. Почему? Чтобы получить иммунитет до того, как начнется похолодание и придут сезонные простудные заболевания. А к ослабевшему человеку инфекция придет быстрее. Дорогие земляки, я абсолютно уверена в том, что прививаться нужно. Прежде всего это позволит сохранить свое здоровье, здоровье своих близких и всего общества. Нашу жизнь сейчас трудно представить без общения с людьми, поэтому каждому жителю желаю сделать прививку. Берегите свою жизнь! Берегите своих близких!»

На базе Тольяттинской городской поликлиники № 3 сформирована самая разветвленная сеть прививочных пунктов в Автограде. Во всех своих отделениях, охватывающих значительную часть Автозаводского района, медицинское учреждение открыло шесть пунктов вакцинации. Кроме того, сотрудники ТГП № 3 в ежедневном режиме обеспечивают работу пункта в ТЦ «Русь-на-Волге». Работу пункта вакцинации в новом здании поликлиники на территории 19-го квартала оценил глава Тольятти Николай Ренц.

«Пункт вакцинации на Татищева, 24 имеет отдельный вход и работает ежедневно с 8.00 до 24.00. Здесь сделано все необходимое, чтобы, с одной стороны, разделить потоки посетителей и не смешивать людей, пришедших на прививку, с остальными нашими пациентами. С другой стороны, мы постарались организовать работу таким образом, чтобы даже те, кто возвращается с работы поздним вечером, могли беспрепятственно получить вакцину. Как показал наш опыт, такой график востребован жителями: люди приходят к нам на прививки, действительно, до полуночи», - рассказал главный врач ТГП

№ 3 Рауф Кирасиров.

«Наш пункт вакцинации рассчитан на прием 200-300 человек ежедневно, - пояснил заведующий амбулаторно-поликлиническим комплексом №7 Тольяттинской городской клинической поликлиники №3 Владимир Ермолаев. - Сейчас в среднем в ночное время обращаются 40 человек, было время, приходили и 80 пациентов. Днем вакцинацию проходят 100-120 человек». «Мы открыты для всех жителей, приходите на прививку, защитите свое здоровье!» - пригласил врач горожан.

По состоянию на 25 августа первый компонент вакцины получили более 171 тыс. тольяттинцев, завершили вакцинацию 139,6 тысячи человек. До 1 ноября в Самарской области, как и по всей стране, от COVID-19 должно быть привито не менее 80% жителей старше 18-ти лет. Это необходимо, чтобы обеспечить максимальную иммунизацию населения и тем самым создать надежный барьер мутации и распространению вируса.

Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуги или по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС. Для удобства жителей также работают круглосуточные пункты вакцинации, стационарные прививочные кабинеты в ТЦ и мобильные комплексы.