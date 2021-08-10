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Николай Ренц: Исполнение плана вакцинации составляет лишь 58%

10 августа 2021 12:58
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Николай Ренц: Исполнение плана вакцинации составляет лишь 58%

Глава информцентра регионального оперштаба Николай Ренц рассказал об опасности штамма "дельта", а также озвучил новые отличительные симптомы коронавируса.

В регионе 9 августа подтверждено 465 случаев коронавируса. На сегодняшний день в Самарской области развернуто 3806 коек в 21 медучреждении. Из них свободны только 10 % - в резерве имеется 400 мест. Для усиления инфекционной службы в Самаре и Тольятти открыты новые корпуса для оказания медпомощи ковид-пациентам. Николай Ренц отмечает, что они возведены в кратчайшие сроки по поручению главы региона Дмитрия Азарова. Еще один корпус госпиталя построит Федеральное медико-биологическое агентство. Также началось возведение корпуса областной детской инфекционной больницы в Самаре и нового инфекционного корпуса № 2 в больнице Сызрани.

- Активная прививочная кампания, которая развернута в нашем регионе и продолжается, идет не столь хорошо, как нам бы, специалистам, хотелось. Мы привили практически 900 тыс. человек, но нам надо привить 1,6 млн. Полностью привили обеими компонентами 688 тыс. человек. Исполнение плана вакцинации составляет лишь 58%. У нас работает 168 пунктов вакцинации, в том числе круглосуточные. Некоторые работают до 24.00, а я знаю, что реальная их работа - до 2 ночи, чтобы все могли сделать прививку. Противопоказания минимальные, аллергических реакций нет.

По словам Николая Ренца, специалисты, которые входят каждый день в "красную зону", и медики в поликлиниках видят три важные отличительные особенности последнего штамма коронавируса. Первая из них - очень быстрое развитие заболевания. Если раньше инкубационный период занимал 4-10 дней, то сейчас этот период составляет буквально 2-3 дня. Второе отличие - не всегда есть кашель, как было раньше. Все больше - температура, расстройство кишечника. Еще одна особенность - болеет много детей и подростков, и при этом нелегко, часто требуются госпитализация и круглосуточное наблюдение за пациентами.

Вместе с тем глава Тольятти отмечает, что стремительно развивается и пневмония. Если на КТ было 2-4 % поражения легких, то через сутки-двое можно увидеть 50-60 %. Такова особенность течения "дельта"-штамма коронавиурса, сообщает Сова.инфо.

- В этой ситуации нас может обезопасить только одно - прививка. Да, прививка не защищает на 100 %. Вы можете заболеть, но вы точно будете болеть легко и, скорее всего, точно не будете нуждаться в госпитализации. Правительство РФ поставило амбициозную и важную задачу - привить 80 % населения. С учетом переболевших мы будем иметь практически 100 % иммунную прослойку.
Николай Ренц добавил, что все переболевшие люди рано или поздно сталкиваются с тем, что имеют какие-либо отдаленные последствия для здоровья. Он приводит пример, как одна из руководителей медучреждения переболела коронавирусом амбулаторно, относительно легко. А через три недели у нее развился перикардит - воспаление оболочки сердца.

Глава информцентра регионального оперштаба отметил, что наряду с вакцинацией следует помнить и соблюдать эпидемиологические меры - носить маски, обрабатывать руки, выдерживать социальную дистанцию.

 Фото: скрин с видео

Теги: В центре внимания вакцинация коронавирус Николай Ренц Прямая речь/Интервью

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