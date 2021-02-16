Названы районы региона, где выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

16 февраля в регионе подтверждено 297 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 83 в г. Самара
- 76 в г.Тольятти
- 16 в Ставропольском районе
- 14 в г. Чапаевск
- 13 в Кинель-Черкасском районе
- 12 в г. Новокуйбышевск
- 10 в г. Сызрань
- 8 в Шигонском районе
- 8 в Большечерниговском районе
- 6 в Большеглушицком районе
- 5 в г. Октябрьск
- 5 в г. Похвистнево
- 4 в Челно-Вершинском районе
- 4 в Борском районе
- 4 в Сызранском районе
- 4 в Клявлинском районе
- 4 в Красноярском районе
- 3 в Кошкинском районе
- 3 в Исаклинском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в г. Кинель
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Богатовском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Кинельском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Нефтегорском районе
265 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 32 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 45104 случая коронавируса.
Скончались 893 человека (нарастающим итогом), в том числе
женщина 77 лет, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы; мужчина 68 лет; мужчина 68 лет, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 27,97, по стране - 55,46.
Коэффициент летальности в области - 1,98, в стране - 1,98.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7188, нарастающим итогом 1826739, передает пресс-служба оперштаба СО.
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