Названы районы региона, где выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

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16 февраля в регионе подтверждено 297 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 83 в г. Самара

- 76 в г.Тольятти

- 16 в Ставропольском районе

- 14 в г. Чапаевск

- 13 в Кинель-Черкасском районе

- 12 в г. Новокуйбышевск

- 10 в г. Сызрань

- 8 в Шигонском районе

- 8 в Большечерниговском районе

- 6 в Большеглушицком районе

- 5 в г. Октябрьск

- 5 в г. Похвистнево

- 4 в Челно-Вершинском районе

- 4 в Борском районе

- 4 в Сызранском районе

- 4 в Клявлинском районе

- 4 в Красноярском районе

- 3 в Кошкинском районе

- 3 в Исаклинском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в г. Кинель

- 2 в Приволжском районе

- 2 в Богатовском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Кинельском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Нефтегорском районе



​265 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 32 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 45104 случая коронавируса.



Скончались 893 человека (нарастающим итогом), в том числе

женщина 77 лет, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы; мужчина 68 лет; мужчина 68 лет, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 27,97, по стране - 55,46.

Коэффициент летальности в области - 1,98, в стране - 1,98.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7188, нарастающим итогом 1826739, передает пресс-служба оперштаба СО.