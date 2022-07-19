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Названы мешающие сбросить вес продукты

19 июля 2022 09:26
92
Названы мешающие сбросить вес продукты

Диетолог Алексей Ковальков назвал мешающие сбросить вес продукты. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По его словам, злоупотребление кисломолочными и молочными продуктами может привести к набору лишних килограммов. «Молочные продукты, в частности творог или сыр, содержат большое количество казеина. Это белок, который задерживает межклеточную жидкость. Она не поступает в кровь и накапливается в межклеточном пространстве», — пояснил он.

Врач также добавил, что злоупотребление молочными продуктами может привести к отекам. Он отметил, что из-за этого нарушится работа суставов.

По словам специалиста, что у пациентов, которые жалуются на резкий набор веса, задерживается вода в организме из-за употребления молочной продукции. При этом ее нельзя вывести мочегонными препаратами.

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Названы мешающие сбросить вес продукты
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