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Названы частые симптомы добравшегося из Китая в РФ метапневмовируса

21 февраля 2025 13:42
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Названы частые симптомы добравшегося из Китая в РФ метапневмовируса

Среди симптомов метапневмовируса (HMPV) чаще всего встречается высокая температура, озноб и сильный кашель. Как передают telegram-каналы, дети находятся в особой группе риска. 

«Температура в районе 38 градусов, которая не спадает неделю, озноб, сильный кашель и одышка, как и бывает при метапневмовирусе», — передает telegram-канал SHOT. Отмечается, что такие же симптомы наблюдались и у туристов из РФ, которые заразились HMPV в начале января на курортах Китая и Индии.

Особая группа риска — дети. У некоторых из них температура достигает 39,5 градуса, а привычные жаропонижающие средства оказываются неэффективными. Часто приходится вызывать скорую помощь, использовать свечи и проводить обтирания.

Метапневмовирус уже зафиксирован в Свердловской области, Бурятии и Республике Алтай. Статистика показывает, что более половины случаев заболевания приходится на детей. В результате школы и детские сады продолжают закрываться на карантин из-за распространения HMPV, пишет Ура.ру.

 

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