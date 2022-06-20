Я нашел ошибку
Главные новости:
В день медицинского работника лучшим представителям медицинской отрасли были вручены награды.
Виктор Кудряшов поздравил медицинских работников региона с профессиональным праздником
Авторы лучших молодежных цифровых проектов для улучшения качества жизни получили награды от Российского общества «Знание».
Cтудент ТГУ занял второе место в конкурсе «Моя страна — моя Россия»
В Самаре за сутки заболел 31 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
В Сызрани оцепили место с предметом, похожим на гранату
В Сызрани оцепили место с предметом, похожим на гранату
ПАО «ТОАЗ» реализует выведенные из эксплуатации транспортные средства.
ПАО «ТОАЗ» реализует выведенные из эксплуатации транспортные средства
Россия экспортировала в Китай рекордный объем нефти
Песков высказался об идее отказа от плавающего курса рубля
Песков высказался об идее отказа от плавающего курса рубля
В Самаре пройдет ежегодный Всероссийский управленческий форум
В Самаре пройдет ежегодный Всероссийский управленческий форум
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.71
-0.16
EUR 59.33
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарском военном госпитале для участников спецоперации на Украине выступил основатель рок-группы «СерьГа» 
Инспекторы ГИМС СО патрулируют акваторию Волги и ее притоков
Состоится прямая линия самарского Росреестра для молодежи
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Названа категория людей, которая наиболее тяжело переносит заболевание оспой обезьян

20 июня 2022 09:24
174
Названа категория людей, которая наиболее тяжело переносит заболевание оспой обезьян

Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с Ura.ru назвал категорию людей, которая наиболее тяжело переносит заболевание оспой обезьян. Сложнее всего оказалось тем, у кого имеются хронические заболевания, а также проблемы с иммунной системой.

«Как правило, оспа обезьян протекает тяжелее, если у человека есть какая-то хроника, особенно в виде нарушений в иммунной системе. Обычно это заболевание протекает достаточно легко. Хотя смертельные случаи были зарегистрированы и в Африке, и даже в Америке, когда была вспышка. Около 40 человек переболело и было несколько смертельных случаев, но это в основном люди либо с онкологией, либо с какими-то другими тяжелыми заболеваниями», — заявил специалист.

Также он рассказал, что впервые вирус был выявлен у обезьян, за что и получил свое название, однако позже выяснилось, что они заразились им от земляных белок. Поэтому, по его мнению, неправильно называть вирус обезьяньей оспой.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о необходимости создания в России вакцины против оспы обезьян. Кроме того, он обратил внимание на рост числа выявленных случаев заражения в мире.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В день медицинского работника лучшим представителям медицинской отрасли были вручены награды.
20 июня 2022  14:37
Виктор Кудряшов поздравил медицинских работников региона с профессиональным праздником
31
Названа категория людей, которая наиболее тяжело переносит заболевание оспой обезьян
20 июня 2022  09:24
Названа категория людей, которая наиболее тяжело переносит заболевание оспой обезьян
174
Протезирование зубов в Челябинске
20 июня 2022  09:14
Протезирование зубов в Челябинске
46
Иммунолог рассказал об аллергии на пух летом
18 июня 2022  10:58
Иммунолог рассказал об аллергии на пух летом
694
В Минздраве Самарской области изучили, как изменились цены на жизненно необходимые лекарства
17 июня 2022  09:57
В Минздраве Самарской области изучили, как изменились цены на жизненно необходимые лекарства
652
Мурашко поздравил медиков с профессиональным праздником
17 июня 2022  09:25
Мурашко поздравил медиков с профессиональным праздником
666
Особые слова признательности министр выразил членам бригады врачей-добровольцев, которые приняли участие в оказании медпомощи жителям города Снежное ДНР.
16 июня 2022  19:17
В преддверии Дня медицинского работника Армен Бенян вручил награды сотрудникам отрасли
861
Региональным властям поручено информировать население о мерах профилактики чумы, в том числе о необходимости иммунизации.
15 июня 2022  17:38
Роспотребнадзор рекомендовал регионам ввести дополнительные меры против завоза чумы
907
На базе Тольяттинской больницы №4 в период пандемии новой коронавирусной инфекции был развернут инфекционный госпиталь.
15 июня 2022  16:26
Армен Бенян посетил Тольяттинскую городскую больницу №4
874
Самарские детские хирурги спасли новорождённого спустя 3 дня после его появления на свет
15 июня 2022  13:11
Самарские детские хирурги спасли новорождённого спустя 3 дня после его появления на свет
709
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
8840
Весь список
В центре внимания
В Самарской области из-за дождя объявлен желтый уровень опасности
20 июня 2022  10:30
В Самарской области из-за дождя объявлен желтый уровень опасности
172
«Задачи, которые мы перед собой ставили, перевыполнены» - Дмитрий Азаров об итогах участия Самарской области в ПМЭФ-2022
19 июня 2022  10:32
«Задачи, которые мы перед собой ставили, перевыполнены» - Дмитрий Азаров об итогах участия Самарской области в ПМЭФ-2022
569
На ПМЭФ подписаны концессионные соглашения о строительстве трех новых школ в Самарской области
18 июня 2022  11:25
На ПМЭФ подписаны концессионные соглашения о строительстве трех новых школ в Самарской области
758
Цель проекта - оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
17 июня 2022  19:55
Дмитрий Азаров на ПМЭФ подписал соглашение о реализации нового в стране проекта «Социальный координатор»
901
Результаты рейтинга были озвучены руководителем АСИ Светланой Чупшевой в рамках проведения ПМЭФ в пятницу, 17 июня.
17 июня 2022  19:02
Самарская область закрепила позиции в десятке лидеров Национального рейтинга состояния инвестклимата субъектов России
2789
Весь список